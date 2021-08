Komentar Mateja Lahovnika: Upor proti zdravi pameti

Če bi zmagala pamet, bi svet zavoda ravnatelja, ki se upira PCT-pogoju, takoj zamenjal.

FOTO: Voranc Vogel

Ko so se Butalci skregali s pametjo, so zmagali Butalci in ne pamet, in tudi ko se je pred šolo v Preboldu skupina protestnikov uprla zdravi pameti ter podprla ravnatelja, ki dvomi, da virusi povzročajo bolezni, so zmagali protestniki in ne pamet. Če bi zmagala zdrava pamet, bi svet zavoda takšnega ravnatelja takoj razrešil, saj s tem, ko ne opravlja svojih nalog in se upira PCT-pogoju, ogroža zdravje otrok, njihovih družinskih članov in zaposlenih.Po svetu število okužb s korono spet hitro narašča. V ZDA so zabeležili kar 192.008 novih primerov, kar je dnevni rekord po januarju, in 1803 nove smrti zaradi korone, saj je delta različica dvakrat bolj kužna in nevarnejša. Odprtje šol je dodaten dejavnik tveganja za širitev okužb, zato se bomo brez doslednega spoštovanja ukrepov znašli pred novim zapiranjem. Po podatkih Mestne občine Maribor v mariborskih vrtcih ni cepljenih kar dve tretjini zaposlenih.Očitno so zaman vsa opozorila zdravnikov, da se koronaoddelki spet hitro polnijo in da se bodo podaljšale čakalne dobe za vse druge posege. Zanikovalcem virusa in protestnikom proti ukrepom je očitno popolnoma vseeno za vse in mislijo, da lahko vzamejo vse državljane za talce svojih neumnosti, blodenj in zarot. Najbolj bizarno je, da žarišča zanikovalcev virusa in koronabedarij postajajo nekatere šole in celo posamezni deli javnega sektorja. Tudi sindikat policistov pravi, da se ne strinja s PCT-pogojem.Pozabljajo, da je pogodba o zaposlitvi prostovoljna in da, če se jim zdi PCT-pogoj nesprejemljiv, lahko vedno prekinejo delovno razmerje ter dajo odpoved. Mnogi lastniki lokalov in rekreativnih zmogljivosti prostodušno javno izjavljajo, kako oni že ne bodo preverjali PCT-pogoja pri svojih strankah. Verjetno bodo prav ti podjetniki, ki sedaj kar tekmujejo, kdo bo bolj odločno povedal, da PCT-pogoja ne bo spoštoval, najbolj glasni ob zapiranju gospodarstva in javnega življenja.A je res tako težko razumeti, da PCT-pogoj ne pomeni diskriminacije, ampak varen način opravljanja dejavnosti, ter da bo treba pravna sredstva uporabiti proti tistemu, ki bo iz malomarnosti koga okužil in bo ta zbolel ali celo umrl?!