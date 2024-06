Komentar Mateja Lahovnika: Turizem globokih žepov

V naših turističnih krajih, kot so Bled, Bohinj in kraji ob Soči, v sezono vstopajo z nekaj spremembami, ki pomenijo dražji dostop do javnega dobra. V Bohinju so pri jezeru ukinili dve začasni parkirišči za obiskovalce. Okrepili so linije organiziranih prevozov, ampak bodo odslej za obiskovalce plačljive. Za imetnike parkirne kartice Občan, Lastnik počitniškega objekta ter Prijatelji Bohinja pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Za občane Bohinja bo celo na voljo električni kombi, ki jih bo vozil tudi do popoldanskih interesnih dejavnosti. Takšne cenovne diskriminacije, ki marsikomu oteži dostop do javnega dobra, sicer ne poznajo samo v Bohinju, ampak se pojavlja tudi drugod.

Ob Soči ima vsaka občina svoj plovni režim. Reka ima torej kar tri različne občinske ureditve, tako da je treba paziti, v kateri občini se vkrcaš in kje izkrcaš. Raftarji morajo za vsakega potnika navesti uro, kdaj bo na Soči prečil občinsko mejo. Seveda lahko nastopijo bizarne težave, če bi za pot porabili več časa od predvidenega. Na Bledu pa bo po novem dostop do otoka omogočen le pletnam, lesenim čolnom na vesla, ladjici, ki prevaža potnike, in čolnom, ki oskrbujejo otok. To seveda pomeni, da bo dostop mogoč le za tiste z bolj polnimi denarnicami.

Seveda je po eni strani prav, da se vzpostavlja red, saj je zaradi množičnega turizma vse več kaosa. Ni pa prav, da se lokalne skupnosti pri tem obnašajo, kot da je javno dobro njihova last, in omejujejo dostop, ker tako lahko, na primer pletnarji, lažje pobirajo lepo lokalno rento.

Res je, da tudi v nekaterih najbolj obiskanih turističnih krajih po svetu, kot so na primer Benetke, omejujejo dostop turistom in jim celo zaračunavajo vstop v mesto. Po drugi strani pa slovenski turistični delavci in župani Bleda, Bohinja in občin ob Soči ne bi smeli pozabiti, kdo je reševal turistično sezono v času pandemije. Pred korono so na Bledu nekateri celo pozivali domače goste, naj na vrhuncu poletne sezone ne delajo gneče, ker je že tako ali tako preveč tujcev. V času korone pa so turistično sezono, tudi z državnimi turističnimi boni, reševali prav domači gosti.