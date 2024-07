Komentar Mateja Lahovnika: Prioritete

V Sloveniji imamo v bolnišnicah še vedno zelo veliko sob, ki sploh niso klimatizirane. V UKC Ljubljana so pacienti na oddelku za gastroenterologijo v tej vročini prisiljeni celo ležati v sobah brez klimatske naprave za zaprtimi okni, saj je v neposredni bližini gradbišče. Nekateri zdravniki so opozorili, da so razmere v vročih poletnih dneh tako obupne, da mejijo že na mučenje bolnikov in seveda tudi zaposlenih. Na ministrstvu za zdravje so se odzvali, da se zavedajo težave, a da so potrebe tudi drugje po državi velike in ne bodo mogle biti vse uslišane čez noč.

Takšnega podcenjujočega odgovora si ministrstvo za zdravje ne bi smelo privoščiti, saj je vsakomur jasno, da so potrebe na raznih področjih velike, pa tudi, da morajo biti prioritete jasne. Država je našla 6,5 milijona za 13.000 računalnikov, na katerih se je nato v skladišču več mesecev nabiral prah. Konec minulega leta je vlada prioritetno prerazporedila 7,6 milijona evrov za nakup stavbe na Litijski, kjer naj bi bilo novo sodišče, a so po nakupu ugotovili, da stavba za to ni primerna. Zato je po vsem tem odgovor ministrstva za zdravje žaljiv za zdravo pamet, saj je jasno, da ima marsikdo marsikatero potrebo, ampak je treba vedeti, kaj so prioritete.

Nekaj kilometrov od UKC gradimo luksuzni zapor v Dobrunjah, vreden 73 milijonov evrov, za le 388 zapornikov. V tej državi bo kmalu očitno veliko bolj udobno pristati v zaporu kot pa v bolnišnici. Če privzamemo, da je v Sloveniji manj kot 10.000 bolnišničnih postelj in da je večina sob večposteljnih, bi morali za sobe brez klime zagotoviti še par milijonov ali nekajkrat manj, kot je ta država porabila za zgrešeni nakup računalnikov in stavbe na Litijski.

Treba pa je vedeti, kaj je bolj v javnem interesu in kaj manj, s čimer imajo očitno oblastniki težave. Zato je pri ljudeh pogosto upravičen občutek, da je denar v tej državi na voljo za marsikaj razen za delovne ljudi in občane, ki res potrebujejo pomoč. Navsezadnje bo država za obnovo bolnice Franje, ki je bila že večkrat poplavljena, zagotovila šest milijonov evrov, in oblastnikom res ne bi smelo biti pretežko najti nekaj denarja še za normalno bivanje pacientov po bolnišnicah.