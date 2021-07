Komentar Mateja Lahovnika: Pred novim valom

Vlade po Evropi so prisiljene reagirati, ker se očitno mnogi od lani niso veliko naučili.

FOTO: Voranc Vogel

Sredi lepega poletja nas mora spet skrbeti hitro povečevanje števila okužb s korono pri nas in v sosednjih državah. Delta mutacija se bistveno hitreje širi, kot so se prejšnje različice virusa. V sosednji Hrvaški je na primer stanje najbolj skrb vzbujajoče v severni Dalmaciji oziroma okolici Zadra, kjer dopustujejo številni Slovenci.Ni težko predvideti, da se bo ta slaba slika z vrnitvijo turistov že avgusta in še posebej jeseni prenesla tudi k nam. Delež pozitivnih testov že sedaj znaša pet odstotkov, kar pomeni, da je med testiranimi pozitiven že vsak dvajseti. Ne samo pri nas, ampak tudi v tujini še vedno preveč ljudi naseda lažnim novicam o cepivih in zato zavračajo cepljenje, kar virusu omogoča, da se širi in prilagaja.Zato so vlade po Evropi prisiljene reagirati, da vsaj omejijo hitro širjenje virusa, ker se očitno mnogi od lani niso veliko naučili. V Italiji je, tako kot v Franciji, cepljenje ali negativni koronatest potrebni pogoj za obisk restavracij, muzejev in druženje v notranjosti objektov. Vlada je tudi pri nas odločila, da bo od danes javne prireditve mogoče izvajati le še ob izpolnjevanju pogoja PCT. Obiskovalci bodo morali biti cepljeni, preboleli ali pa testirani.Testiranje bo za večino od sredine avgusta plačljivo, kar je logično, saj je cepiva dovolj za vsakogar, ki se želi cepiti. Odločitev za cepljenje je še vedno prostovoljna, ampak vsak se mora zavedati, da z odločitvijo biti necepljen prevzema tudi odgovornost. Univerza v Indiani v ZDA pa se je na primer kar odločila, da morajo biti vsi njihovi študenti in zaposleni cepljeni.Nekateri so na zveznem sodišču Indiane to izpodbijali, a je sodišče razsodilo, da univerza to lahko zahteva od študentov in zaposlenih. Hrvaška pa bo na primer od julija izplačevala polne koronapomoči le tistim podjetjem, ki imajo cepljenih vsaj 70 % zaposlenih, preostalim pa sorazmerno glede na delež cepljenih delavcev. Za pametno rešitev potrebuješ pametno ustavno sodišče, ki razume, da je pravica do zdravja pomembnejša od pravice izbire in da država lahko pogojuje pomoči s tem, da se upoštevajo zdravstvene usmeritve.