Komentar Mateja Lahovnika: Poletne podražitve

Rast cen se na letni ravni umirja, a inflacija v Sloveniji je še vedno višja kot v Evropski uniji. V zadnjem mesecu so se na letni ravni pri nas najbolj podražile zdravstvene storitve – za skoraj 13 odstotkov, hrana za 12 odstotkov ter storitve restavracij in hotelov za 9 odstotkov.

Nadpovprečno se še naprej draži tekoče vzdrževanje stanovanj. Visoka rast nujnih življenjskih stroškov, kot so hrana, vzdrževanje stanovanj in zdravstvene storitve, ki jih ne moremo preložiti nekam v prihodnost, najbolj znižuje življenjski standard ter postaja tudi socialni problem. Ministrstvo za kmetijstvo sicer na podlagi popisa osnovnih živil trdi, da se hrana ceni, ampak dejansko trgovci pazijo le, da ne dražijo tistih živil, ki so zajeta v vzorcu meritev.

Med državami z najvišjo rastjo cen je sicer tudi Hrvaška, kjer so se različne dobrine in storitve pred turistično sezono še dodatno podražile. Po kriteriju splošne inflacije je Hrvaška celo na tretjem mestu v evroobmočju, zato ni presenetljivo, da tudi letos turisti, ki letujejo pri južnih sosedih, na družbenih omrežjih objavljajo posnetke visokih računov gostinskih storitev. Očitno marsikdo na počitnicah pozabi dobro pogledati na cenik, preden naroči hrano in pijačo, potem pa je šokiran, ko prejme račun. Noben gostinec sicer nobenemu gostu ne tišči pištole nad glavo, da mora nekaj naročiti. Vsak se sam odloča, zato je pritoževanje nad računom s polnim trebuhom malo bizarno.

Vrtičkarji se ob visokih cenah hrane v trgovinah tolažijo, da jim vsaj vreme dobro zaliva posevke.

Evropa se je ujela v inflacijsko spiralo, saj je inflacija visoka tudi, če izločimo energente, hrano in brezalkoholne pijače. Po teoriji racionalnih pričakovanj vsi pričakovane višje stroške vgrajujejo v cene svojih proizvodov in storitev, zato je dejanska inflacija enaka pričakovani. Inflacija tako poganja samo sebe. Zniževanje inflacije bo tako bolj zapleteno, kot je marsikdo mislil. V vmesnem obdobju pa se mora vsakdo znajti, kot najbolje zna. Vrtičkarji se ob visokih cenah hrane v trgovinah tolažijo, da jim vsaj vreme dobro zaliva posevke, kar bo ob dragi hrani izboljšalo družinski proračun. Časi so pač takšni, da vsak manj porabljen evro prav pride.