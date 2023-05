Komentar Mateja Lahovnika: Nova elektro položnica

Z naslednjim letom se nam obeta velika sprememba pri cenah elektrike. Oblast nas želi v duhu nekakšnega zelenega prehoda spodbuditi, da varčujemo z električno energijo, zato bodo nove tarife za uporabo omrežja zelo različne glede na to, kdaj uporabljamo električno energijo.

Postopoma bodo uvedli tudi uvajanje dodatnega zaračunavanja presežne moči za odjemalce. Po domače povedano, treba bo očitno spet razmišljati, kdaj bomo prali, likali, kuhali ali polnili različne električne naprave. Starejši se tega spominjamo še iz časov nekdanje Jugoslavije, ko je Milka Planinc uvajala različne varčevalne ukrepe, le da se bomo tokrat na srečo izognili redukcijam. Ne vem pa, kako veseli bodo sosedi v stanovanjih, če bomo ponoči na veliko prali in ropotali s posodo. Mogoče bo treba celo razmisliti, kdaj bomo prali perilo in kdaj posodo, da ne bi prekoračili priključne moči. Prav tako bo zanimivo videti, kako bo, ko bodo vsi naenkrat polnili električne avtomobile. Kakor koli, očitno nas bodo udarili po žepu, če svojih navad ne bomo prilagodili temu, kdaj je v sistemu več in kdaj manj električne energije. Več obnovljivih virov pač pomeni večjo nestabilnost sistema, saj sonce ne sije in veter ne piha ves čas.

V času večje obremenitve energetskega sistema bodo zato tudi cene veliko višje kot pa v času manjše obremenitve. Zeleni prehod tako ne pomeni le višje cene elektrike, ampak predvsem spreminjanje navad. Nova elektro položnica bo vsekakor zelo zapletena. Največja sprememba bo torej predvsem pri obračunski moči in kdor se ne bo mogel prilagoditi, bo drago plačal. Koliko aparatov bo lahko delovalo hkrati brez dodatnih stroškov, bo odvisno od tako imenovane dogovorjene obračunske moči. Kdor bo imel manjšo priključno moč, bo plačal manj, ampak ga bodo tudi bolj udarili po žepu, če jo bo prekoračil, ker bo na primer hkrati priklopil na omrežje preveč naprav. V prihodnosti bomo imeli vse več električnih naprav od avtov do toplotnih črpalk in za vse tiste, ki se zaradi svojih obveznosti ne bodo mogli prilagajati temu, kdaj se jih splača polniti, zna biti novi sistem zelo drag.