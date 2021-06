Komentar Mateja Lahovnika: Ne nadloga, ampak rešitev

Znameniti ali razvpiti PCT-pogoj, ki vključuje prebolele, cepljene in testirane, nekatere zelo razburja, ker nočejo ali ne zmorejo razumeti, kaj je namen. Posamezni managerji in podjetniki celo izjavljajo, da tega pogoja pri vstopu v lokale in druge prireditve že ne bodo preverjali, kar je zelo kratkovidno. Ministra za zdravje celo sprašujejo, kdaj bo odpravil ta »zloglasni« pogoj. Kakor da si ga je izmislil zato, da jezi gostince in managerje, in ne zato, ker želi zaščititi javno zdravje.



V sosednji Avstriji se gostincem zdi takšen pogoj nekaj povsem normalnega. Uvedli so celo registracijo gostov pred vstopom v lokale in na prireditve, saj je tako mogoče najlažje zagotavljati varnost vsem obiskovalcem in ugotoviti, če je kdo kršil karanteno. Nemčija je registracijo gostov pred vstopom v lokale uvedla že lani in se nihče ni posebej razburjal, ker je javnost večinoma razumela, da se s tem želi zagotoviti sledenje stikom v primeru okužb. Tudi v Avstraliji izvajajo registracijo gostov na vseh javnih mestih že leto dni. Pri nas pa bi v primeru obvezne registracije gostov verjetno mnogi spet vpili, da imamo diktaturo in da je namen zasledovanje ljudi.



Na Madžarskem je na primer zelo stroga kontrola PCT-pogoja ob vstopu v turistične objekte, nato pa v turističnem objektu maske sploh niso več obvezne. Prav tako niso obvezne rokavice pri nalaganju hrane s priborom. To je mogoče, ker se zaradi ustreznega nadzora pri vstopu v objekte ustvari varno območje. Zato je bivanje za goste prijetnejše, vzdušje brez mask v objektu pa veliko boljše. PCT-pogoj je torej za podjetnike rešitev in ne problem, saj omogoča normalno poslovanje. Podobno velja za kulturne prireditve. Na eni od zasebnih televizijskih postaj je manager v kulturi celo izjavil, da se ne strinja s PCT-pogojem, ker je po njegovem mnenju diskriminatoren. Po dobrem letu dni korone bi zdaj že vsi morali razumeti, da notranjih zaprtih prostorov ne smeš napolniti brez preverjanja tega pogoja. Navsezadnje smo lani videli, kako hitro se lahko brezskrbno poletje prevesi v nevarno jesen, če se ne upoštevajo navodila zdravstvene stroke.

