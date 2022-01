Ugledna britanska revija The Economist je Slovenijo uvrstila med zmagovalke gospodarske krize. Na podlagi analize ekonomskih podatkov OECD so ugotovili, da se je pri protikriznih ekonomskih ukrepih najbolje odrezala Danska, takoj za njo pa Slovenija. Države, kot so Nemčija, Avstrija in Italija, so se slabše izkazale, kar pomeni, da so bili naši ukrepi uravnoteženi in dobro usmerjeni. To ni presenečenje, saj imamo v Sloveniji rekordno nizko brezposelnost in kar 20.000 več zaposlenih kot pred krizo. Letos bomo dosegli 6-odstotno gospodarsko rast, tako da je problem pomanjkanje delavcev. Drugič v...