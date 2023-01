Komentar Marka Uršiča: Za hrvaški dom pripravljeni

Nogometni reprezentanti Hrvaške si res dajo »duška«. Josip Šimunić je bil pred devetimi leti s strani Mednarodne nogometne zveze kaznovan z desetimi tekmami prepovedi igranja, ker je po tekmi z Islandijo v Zagrebu vpil: »Za dom!«, navijači pa so mu odgovorili: »Spremni (pripravljeni)!« Vse seveda v povezavi s pozdravom ustaškega fašističnega režima med drugo svetovno vojno. Dejan Lovren je z ognjenimi na svetovnem prvenstvu leta 2018 postal podprvak, na lanskem mundialu v Katarju si je s hrvaškimi soigralci pribrcal tretje mesto.

Vse za spet veliko Rusijo, tudi zgodovina Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je znana.

Rojen v Zenici v Bosni in Hercegovini, tedanji Jugoslaviji, je pri treh letih starosti z družino zaradi vojne odšel v Nemčijo. Ker ni imela potrebne dokumentacije, da bi ostala v Münchnu, se je družina vrnila, in sicer na Hrvaško v Karlovac. No, dobro, zakaj ves ta uvod? Dejan Lovren je bil eden od igralcev, ki so se kljub ruskemu napadu na Ukrajino še naprej nogometno udejanjali v Rusiji v klubu Zenit iz Sankt Peterburga. Zaradi tega so ga na zob vzeli hrvaški novinarji, on pa jim z »izbranim besednjakom« na SP ni ostal dolžan.

Pred kratkim, 2. januarja, pa je postalo uradno, da bo srednji branilec kariero nadaljeval pri Lyonu, za katerega je med letoma 2010 do 2013 že igral. A takoj so mu na žulj stopili francoski novinarji. Po vrnitvi z mundiala in sprejemu v Zagrebu sta se reprezentanta Lovren in Marcelo Brozović odpravila v gostinski lokal slednjega. Bila je velika zabava, ko pa je glasbena skupina zaigrala in zapela Čavoglave in Kninsko kraljico Marka Perkovića - Thompsona, pa sta oba dvignila roki v pozdrav in vzklikala ustaški slogan: »Za dom spremni.«

FOTO: Molly Darlington Reuters

Ruske nogometne spletne strani zaradi tega tudi pišejo, da je bil Dejan Lovren zaradi te geste »izgnan« iz Zenita in Rusije. Tako Lovren kot Rusija sta »vredna« svojega denarja, seveda pa je za vso hrvaško gesto tudi bogato zgodovinsko ozadje. Ruski športniki so si na drese denimo izpisovali zloglasni Z s tankov, ki so uničevali Ukrajino, torej vse za ponovno veliko Rusijo, zgodovina Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevine Jugoslavije pa je tudi znana.