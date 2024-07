Komentar Marka Uršiča: Tahiti

Če imate poseben športni okus in ne nasedate na olimpijsko »komercialo«, potem ste na igrah v Parizu že videli nekaj športov, ki so po vašem okusu. Tekmovanje v ragbiju v različici s sedmimi igralci je v moški konkurenci vsakega dne turnirja povsem napolnilo znameniti Stade de France, zbralo se je 70.000 gledalcev, ki so uživali v odličnem ragbiju in v pravem karnevalskem ozračju. Na koncu pa so za piko na i zmago odnesli še gostitelji. Francija je sicer dežela ragbija in to se je med tekmovanjem v tem športu tudi vidno občutilo.

Sabljanje je še en šport, ki ima pedigre, in je, če se poglobite vanj, izjemno zanimivo. Dviganje uteži pa ima zaradi legendarnega Gruzinca Laše Talahadzeja že kultni status in je ne obračun silakov eden proti drugemu, temveč boj z mejami samega sebe, tako telesnimi kot psihičnimi. Kaj šele reči za olimpijsko tekmovanje v deskanju na valovih. To poteka daleč od Pariza, na francoskem čezmorskem ozemlju, na Tahitiju v Francoski Polineziji. Teahupoʻo je vasica, prizorišče tekmovanja deskarjev in deskark v čudoviti naravi, oceanski mogočnosti z valovi, s plitvim koralnim grebenom in mogočnimi hribi, vse skupaj jemlje dih.

V nasprotju s »cirkusom« OI v Parizu, je deskanje na Tahitiju prav osvežilno.

Poleg tega so prenosi olimpijskih tekmovanj zaradi časovne razlike med Evropo in južnim Tihim oceanom v starocelinskem nočnem času, ko se v miru lahko popolnoma sprostiš ob pogledu na takšno naravno lepoto. V plavanju je tekmovanje vedno boj s časom, z minutami, sekundami, stotinkami, pri olimpijskih bojih na Tahitiju pa imajo deskarji in deskarke pri nastopu pol ure časa, da lahko čim večkrat ujamejo pravi val in stopijo na svoj športni rekvizit za privlačno vožnjo, da sodniki nato točkujejo njihovo tehnično izvedbo.

Zanimiva je tudi narodnostna pripadnost tekmovalcev in tekmovalk na OI v tem športu. V moški konkurenci so poleg velesil tudi deskarji iz Maroka, Peruja, Indonezije, Salvadorja, pri dekletih prav tako tekmuje Perujka, pa tudi Izraelka, Kanadčanka, Kostaričanka in deskarka iz Nikaragve. V nasprotju s pariškim velemestnim olimpijskim »cirkusom« je dogajanje na Tahitiju prav osvežilno, čeprav je pri deskarjih in deskarkah zaradi bojev za odličja vseeno čutiti pritisk.