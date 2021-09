Komentar Marka Uršiča: Športni koridor za Afganistan

Avstralija bi na SP bojkotirala tekmo z afganistansko moško reprezentanco v kriketu.

EU ne bo odpirala človekoljubnih, migracijskih koridorjev za Afganistan? Tudi Avstralija je glede športa zaprla prehod za novo afganistansko pot. Avstralska zveza za kriket je namreč sporočila, da bo odpovedala večdnevno srečanje med moškima reprezentancama dežele tam spodaj in Afganistana, ki bi moralo biti v Hobartu novembra.Tekma že ima zgodovinski pridih, Avstralci pa grožnjo z odpovedjo utemeljujejo s tem, da ženskam v Afganistanu ni dovoljeno igranje kriketa. Po pravilih mednarodne zveze mora imeti namreč država, ki ima tako imenovani status za igranje večdnevnih srečanj, tudi dejavno žensko izbrano vrsto. Ob tem je položaj žensk v novem Afganistanu tudi na jeziku avstralskih športnih funkcionarjev.Novi talibanski minister za visoko šolstvo je sicer sporočil, da bo ženskam »dovoljeno« obiskovanje univerze, seveda pod posebnimi pogoji. Predsednik afganistanske zveze za kriket pa je tudi sporočil, da bo dekletom še vedno omogočeno igranje te športne panoge. Vseh 25 igralk nacionalne vrste je ostalo v Afganistanu in ni uporabilo možnosti evakuacijskih letov. Najprej so talibani ob ponovnem prevzemu oblasti dopovedovali, da za ženske ni neke nujnosti, da bi se ubadale s športom.Tudi kapetan avstralske reprezentanceje vsemu prilil olja na ogenj, ko je dejal, da bi se na svetovnem prvenstvu v najkrajši različici kriketa naslednjega meseca v Združenih arabskih emiratih in Omanu reprezentance lahko iz protesta odločile za nenastop na turnirju oziroma bi bojkotirale tekmo z afganistansko moško reprezentanco. Afganistanska zveza je tudi pomoledovala, naj jih Avstralija nikar ne kaznuje ali izolira, saj je nemočna glede značilnosti kulturnega in verskega okolja v ožjem in širšem pomenu v svoji deželi.Afganistanska moška reprezentanca v kriketu je v zadnjih letih izjemno napredovala, ima tudi enega od najboljših metalcev na svetu, kakšna je kultura v izbrani vrsti in okoli nje, pa smo na svoji koži občutili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Ogledali smo si namreč tekmi med Indijo in Afganistanom ter slednjim in Bangladešem.