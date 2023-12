Komentar Marka Uršiča: Športne volitve

V Nemčiji so izbrali najboljšega športnika in športnico leta 2023, seveda tudi najboljšo ekipo. To so telovadec Lukas Dauser, biatlonka Denise Herrmann-Wick in, razumljivo, košarkarska reprezentanca, ki je letos postala svetovni prvak, potem ko je denimo v polfinalu premagala ZDA, v finalu pa Srbijo. Da so Nemci najboljši v nogometu, bi še pričakovali, tako pa so v ameriškem izvoznem športnem artiklu s svojimi višinskimi in atletskimi sposobnostmi ter še malce zelo kakovostne narodnostne raznoličnosti osvojili globalni vrh.

»Košarka je odličen šport in upam, da bomo lahko prejeli spoštovanje za to, kar smo storili v zadnjih dveh letih,« je zanimivo izjavo podal zvezdnik nemške ekipe Dennis Schröder, čigar mati je Gambijka, oče pa je bil Nemec. Tudi rokomet in denimo hokej na ledu naj bi bila nemški nravi bolj pisana na kožo, a brez jugopomoči pri košarki, trener Svetislav Pešić jih je leta 1993 vodil do naslova evropskega prvaka, seveda tudi ni šlo.

Kar zadeva nemški šport, je zanimivo, da je letošnji športnik leta iz gimnastike. Lukas Dauser je po Fabianu Hambüchnu leta 2016 postal prvi telovadec z omenjeno letno nagrado, potem ko si je na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Antwerpnu pritelovadil zlato odličje na bradlji.

Drevi bodo znani slovenski športnik in športnica leta ter najboljša ekipa. Tako kot vsakič je tudi letos bilo pri podeljevanju glasov razvidno »vrtičkarstvo«, vsak novinar glasuje za svojo športno panogo, ki jo poklicno pokriva ali »amatersko« obožuje, za dvig gledanosti in branosti pa medijski stroj tako ali tako deluje. Ne s polno paro, temveč propagandistično-domovinsko, potem pa ohrani trezno in racionalno glavo, ko je teoretično v »življenju«, ne le v športu, vse najlepše, najboljše in oh in sploh.

A pozor, državna in druge televizijske postaje danes prikazujejo že prav vsako »malenkost«, ki se zgodi v športnem svetu, zdaj pa bom »cinično« vprašal, zakaj denimo ne prenašajo tudi tekmovanj v tekbalu, ta vedno bolj pridobiva na priljubljenosti. Če se ljudje ob tonah nogometa že niso naveličali žogobrca, pa vsako leto tekem med istimi klubskimi nasprotniki, potem tudi Nemčija ni najboljša na svetu v košarki.