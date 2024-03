Komentar Marka Uršiča: Poljski raj

Pisali smo že, da je selektor slovenske odbojkarske reprezentance Gheorghe Cretu spet dobil klubsko trenersko delo in bo od naslednje sezone trener poljskega kluba Skra Bełchatów. Ta si želi povrniti nekdanji sijaj, saj je bil devetkratni državni in sedemkratni pokalni prvak na Poljskem, podprvak v ligi prvakov v sezoni 2011/12, polfinalist v tekmovalnem obdobju 2018/19 in trikratni udeleženec zaključnega turnirja v elitnem tekmovanju.

S podaljšanjem pokroviteljske pogodbe s PGE GiEK (Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) v višini skoraj 30 milijonov zlotov (sedem milijonov evrov) so nastali tudi finančni pogoji, da se klub igralsko okrepi, sicer priznavajo, da največjih zvezdnikov (še) ne bodo pripeljali, in tudi trenersko. S plačo Gheorgheja Cretuja bo padel rekord v višini trenerske plače v plus ligi, kakor se imenuje elitno državno odbojkarsko prvenstvo na Poljskem.

Ena od poljskih spletnih strani je članek o tem celo opremila z naslovom: »V plus ligi bo rekord. Skra Bełchatów mu bo plačal grozljiv znesek.« Romunski strokovnjak, ki je seveda dokazana kakovost, bo v naslednji sezoni zaslužil 200.000 evrov, v tekmovalnem obdobju 2025/26 pa 250.000 evrov. Za uspehe lahko prejme tudi bonuse. Zdajšnji trener Skra Bełchatówa Andrea Gardini zasluži med 80.000 in 120.000 evri.

Za primer, selektor poljske odbojkarske reprezentance Nikola Grbić od zveze dobi 600.000 zlotov letnega zaslužka (140.000 evrov). Je pa Srb s svojimi varovanci lani prvič osvojil ligo narodov, postal evropski prvak, to je bil po 14 letih drugi naslov za Poljsko, za konec se je njegova ekipa brez poraza s prvim mestom na kvalifikacijskem turnirju prebila na letošnje olimpijske igre v Parizu.

Poleg trenerskih novosti je že zdaj znana tudi kopica prestopov med igralci. Izvrstni poljski odbojkar Aleksander Śliwka tako odhaja na Japonsko h klubu Suntory Sunbirds, klubi iz dežele vzhajajočega sonca bodo zdaj namesto enega v svojih vrstah lahko imeli dva tuja igralca. To pa je tudi priložnost za druge poljske igralce in tiste kakovostne iz preostalih dežel. A najprej bo treba oddelati klubsko, nato, vsaj za nekatere, še reprezentančno sezono.