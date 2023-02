Komentar Marka Uršiča: Pod Rožnikom ni zelenih rož

Šport med drugim odraža stanje duha in položaj v določeni državi. Slovenija ni, tudi mentalno ob že kriteriju socialnega blagostanja, nobena balkanska Švica, Luksemburg ali Švedska, celo niti balkanska Makedonija ni, da ne bo pomote, grška Makedonija. Če je stanje takšno, potem ne čudi, da sta košarkarski in hokejski ponos glavnega mesta v ruševinah. Spet da ne bo pomote, gre tudi za stanje duha.

Golemac vzroke za poraze išče drugod, Američanoma pa ne zna vcepiti taktično prave igre.

Zaradi dejstva, da Cedevita Olimpija izgublja v evropskem pokalu in za nečastni vrh v ligi ABA z zadnjim MZT Skopjem, se osebno niti ne bi pretirano razburjali, drugi so pač tudi boljši, a v oči gromozansko bode dejstvo, da se v igri stožiške ekipe nikakor ne izboljšajo stvari, zaradi katerih tudi prihaja do porazov. Dejstva so dejstva, Matic Rebec je edini pravi in pametni organizator igre, ko je on na igrišču, ima organizacija napada vsaj približno rep in glavo. Alena Omića se premalo izkorišča v napadu, kjer Američana Josh Adams in Yogi Ferrell igrata v slogu poklicne lige iz svoje domovine.

Cirkusantske posamične akcije do onemoglosti, kajti v ligi NBA v slogu kapitalističnega povzpetnega elitizma šteje le zvezdnik v ekipi, tako je tudi v primeru Luke Dončića, drugi so na igrišču le pomožna delovna sila in samo zapolnjujejo število začetne peterke. Čeprav se je obstreljevanje nasprotnega koša z meti za tri točke racionalno najbolj pametno uveljavilo za časa jugoslovanske košarke, pa je amerikanizacija igre pod obročema na stari celini že prav smešna.

F OTO: Cedevita Olimpija

Seveda moramo priznati, da si še zdaleč nismo ogledali prav vseh tekem Cedevite Olimpije v letošnji sezoni, in tudi prav je tako, ker bi drugače vsak dan imeli 24-urni glavobol. Tudi zaradi trenerja Jurice Golemca, ki vzroke za poraze vedno išče drugod, sam pa že pol leta tema Američanoma ne zna vcepiti v glavo, kako se racionalno in taktično prav igra košarka, namreč takšna, ki bi privedla do uspeha. Ali pa sta pač plačana le za soliranje?

Ameriškega športnega cirkusa je po Evropi že preveč. Bolj bi se prilegla infuzija denarja v klube, tudi v HK SŽ Olimpijo, ker drugače pod Rožnikom ne bo rezultatskih rož.