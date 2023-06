Komentar Lovra Kastelica: Fabianijeva vrata

Arhitekt Maks Fabiani je imel svoj atelje na Dunaju. Leta 1912 je na vrata potrkal mladenič: ime mu je bilo Adolf Hitler. Nekaj talenta je gotovo imel, sicer ga sloviti Kraševec ne bi sprejel. Vseeno pa mu je že po dveh mesecih pokazal vrata. Kdo ve, kako bi potekala zgodovina, če mu jih ne bi.

110 let pozneje je Rusija sklenila, da bo domnevno neustrezen položaj svoje skupnosti v Ukrajini reševala z brutalno vojaško operacijo. Pa sploh ni šlo za to! Razpad Sovjetske zveze, ki jo je imel za inkarnacijo ruskega imperija, je Putin videl namreč kot največjo geopolitično katastrofo v zgodovini Evrope 20. stoletja. In če je želel uresničiti svoje ekspanzionistične sanje, je moral priti do popolne oblasti. Do te je prišel z denarjem, ki temelji izključno na izvozu ruske nafte in plina.

»Evropa lahko dolgoročno okrepi svoj ugled močnega in samostojnega središča svetovne politike le tako, da svoje potenciale poveže z ruskimi človeškimi, ozemeljskimi in naravnimi viri!« je izrekel leta 2001 v Bundestagu. Da se je Putin že takrat podal v obuditev hladne vojne, Evropa ni razumela. V naslednjih letih smo mu vsi po vrsti jedli iz roke in postali popolnoma odvisni od njegovega plina. Le redki so slutili in videli v njem podobo nekakšnega dilerja, ki prodaja poceni mamila (energente) in samo čaka, da postane stranka (Evropa) odvisna.

Ker pa je zaradi ameriške intervencije začela Evropska komisija cincati in ni prižgala zelene luči za plinovod Severni tok 2, je Rusija že od decembra 2021 kopičila svoje vojaške enote ob meji z Ukrajino, misleč, da bo omahljiva celina le popustila. Ker ni, je začela Rusija pod pretvezo ekspanzionizma reševati »rusko skupnost v Ukrajini«.

Kip Maksa Fabianija na posestvu Malgajevih v Kobdilju je poklon velikemu arhitektu in urbanistu. FOTO: Katja Željan

Menim, da je pravica vsakega naroda, da izbere svojo pot. Takšna je bila ne nazadnje tudi sinhronizacija ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim in ne več ruskim. Od leta 2018 je ta postopek vodil tedanji direktor sekretariata evropske Energetske skupnosti Janez Kopač, ki je novembra 2021 tudi podpisal dovoljenje, da se Ukrajinci odklopijo 23. februarja 2022 opolnoči.

In res: odklopili so se, niso pa bili še priklopljeni. Zato so postali za hip izoliran energetski otok. Kar so seveda izkoristili Rusi in jih že čez štiri ure napadli. »To dokazuje, da so Rusi že novembra 2021 natančno vedeli, kdaj bodo napadli Ukrajino,« se je spominjal Kopač. Ki je, kot nekoč Fabiani, nehote vplival na potek zgodovine. In kdo ve, kako bi potekala, če ne bi …