Komentar Lovra Kastelica: Čisto pravi božič

Urška in Zala sta bili že tam. Ob Botnijskem zalivu. Kjer sta si Tero in Barbi kupila pravljično hiško, ob gozdičku, v lesu, s savno, tik ob poledenelem morju, ki je domačinom omogočalo, da so se na njem srečevali in pekli finske klobasice. V daljavi so brenčale motorne sani, veter, oster kot britev, pa je že spet zarezal v skrbno zakrita ušesa. Polagoma je tema že pričela prekrivati regijo. Ker je pozimi severna polobla manj obsevana kot južna, je bilo dneva seveda le za vzorec, dobre tri ure, od pol enajstih do dveh. Pogledali smo skozi okno in opazovali, kako sneži, kako množijo se stopin...