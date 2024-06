Komentar Gordane Stojiljković: Klic ginekologinje

Če sem zadnjič pela hvalospev vsakokratnemu zdravniku/zdravnici, ki se slučajno znajde v ambulanti za neopredeljene, si moja na novo izbrana mlada ginekologinja zasluži posebno pohvalo. Tik pred korono – mimogrede, ravno ko so se mi začeli pojavljati vročinski valovi – sem iz zdravstvenega doma prejela obvestilo, da je moja ginekologinja odšla na drugo delovno mesto. Upanje, da jo bo nadomestil kdo drug, je po enem telefonskem klicu splavalo po vodi, niti neskončno vrtenje telefonskih številk po vseh krajih blizu Ljubljane ni obrodilo sadov, korona pa je zdravstveni sistem za dve leti popolnoma ohromila. Vmes pa ... da ne naštevam vseh znakov te zadnje faze plodnega obdobja.

A ker že tri desetletja pridno polnim državno zdravstveno malho in sem imela kar dve desetletji popolnoma samoplačniško ginekologinjo, trmasto vztrajam, da za ginekologijo ne bom dala več niti centa iz svojega žepa. In potem mi sestra reče, v Velenju imamo novo. Navdušena pokličem, se naročim in se pripeljem v Velenje. Ni mi odveč, tam je namreč moj dom. Zagotovo manj, kot če bi se morala voziti v Logatec. Pričaka me mlada Korošica, temeljito pregleda, zdelo se mi je, da sem v ordinaciji več kot pol ure, medtem ko po googlu brska, katere hormonske terapije bi bile kompatibilne z mojim načetim zdravjem. V glavi namreč vse telesne spremembe sprejemam kot naravne in se mi upira vse, kar diši po umetnem. Za vsak primer mi napiše recept. In seveda mi dvigne pritisk, ko doma pozorno prebiram stranske učinke. Ne, to ni zame. Potem pa me štiri mesece kasneje preseneti telefonski klic.

Vau, tega v svojih več kot 50 letih še nisem doživela.

Da jo zanima, ali jih jemljem in kako se počutim. Vau, tega v svojih več kot 50 letih še nisem doživela. Hitim razlagati, da nikakor ne, da pa sem hvaležna za njeno skrb. Prav ta skrb me spodbudi, da jo vprašam, ali še sprejema nove paciente. Pet minut po mejlu ima izbranega ginekologa tudi moja najstniška hči. Čeprav ga ta trenutek ne potrebuje, pa se mi zdi nadvse pomembno, da ga sploh ima. Sploh glede na strokovne ocene, da je brez tako pomembnega zdravnika več kot 200.000 Slovenk. In da bo kar 64 ginekologov od okoli 150 v dveh letih izpolnjevalo pogoje za upokojitev.