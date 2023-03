Komentar Dušana Malovrha: Sladka melania grenkega priokusa

Prvo soboto v mesecu sem po dolgih letih obiskal Sevnico, domači kraj nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump (pa tudi moje stare mame). Sejem je privabil veliko ponudnikov, še več kupcev in firbcev. Kljub gneči težav s parkiranjem ni bilo, in to brezplačnim, kar v naši deželi postaja prej izjema kot pravilo.

Da bo mir, je bilo treba najprej spraviti pod streho šunko in nato še kraljico vsakega pravega sejma – staro dobro sirkovo metlo. Človek bi se z lahkoto tudi oblekel, štantov s tekstilom je bilo z naskokom največ. Od adidasa s štirimi črtami do mikic tomi hilfinger in dolče cigani. V tej poplavi »originalov«, se pravi ponaredkov, bi seveda vsak pošteni inšpektor doživel orgazem, saj bi lahko popisal deset muh na en mah. Ampak najbrž se motim in naša inšpekcija ni za to. Sploh pa ne v soboto.

Sejem v Sevnici bil je živ, le zaveslaj nizvodno po Savi pa vse mrtvo je bilo.

Po kuhanem vinu, dobrem nakupu in čevapčičih zapaše kaj sladkega. Kam bi šel, se vpraša turist. I, v Julijo na melanio! odgovori domačin. V zelo priljubljeni slaščičarni – to sklepam po petih kelnericah in vsaj petkrat toliko gostih – ponujajo tudi torto, poimenovano po slavni sokrajanki, ki se je zavihtela čez lužo na najvišji stolček. Bela melania z vaniljo in karamelo ni slaba (moja prva dama mi je dala en pajs), čeprav mi je bila mangova na mojem krožniku bolj všeč.

Skratka, sejem bil je živ, le zaveslaj nizvodno po Savi pa – vse mrtvo je bilo. Sevniški grad je ponujal prazen parking in zapahnjena vrata (še nedavno je tu obratovala kavarna), se je pa zato izpred zaprte graščine odpiral čudovit razgled na staro mesto spodaj. Na šokantno prazen Glavni trg. Morali bi ga preimenovati v opuščeni trg: ob 13. uri vse zaprto (začasno ali trajno), z izjemo enega bifeja in malega merkatorja. Ko je na tem trgu v trgovini delala moja stara mama, je bil vrvež, da je kaj. Sem videl na stari fotografiji. Res pa, da je bilo to v 30. letih prejšnjega stoletja. Zdaj pa pustota, da ji ni para.

No, danes bo izjemoma drugače, saj bo tam potekala znamenita sevniška salamijada. In morda bo oživelo, če bo Melania kdaj še drugič prva dama in bodo Američani spet poromali v zakladnico doživetij, kot se Sevnica oglašuje.