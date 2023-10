Komentar Bojana Budje: Morija nedolžnih

Komaj zaživeti schengen je za nekaj časa preteklost. Še včeraj odprte meddržavne meje znotraj EU se znova zapirajo, proti Evropi so zaplavali temni oblaki z realno grožnjo terorizma. Nemara še nikoli niso bili tako blizu, poslani so z Bližnjega vzhoda. Ne gre le za igro besed, v igri je veliko več.

Lahko da Izrael po brutalnem napadu in masakru Hamasa slednjega povračilno izbriše z območja Gaze, a odpora Palestincev s tem ne bo konec. Nasprotno! Tudi zaradi srhljivih prizorov maščevanja, v katerih teče pretežno nedolžna kri. Pravijo celo, da bo v Gazi pobitih osemkrat več civilistov, kot bi jih življenje izgubilo v klasični vojni. Groza.

Kakor koli obračamo, se tudi v tej vojni skriva spopad dveh civilizacij. Izrael je domovina stoletja preganjanih Judov, tri četrtine prebivalstva je abrahamske religije, ki je prvo izpričano monoteistično verstvo. In prav judovska vera je bila nekak vzorec drugim religijam, denimo krščanstvu in islamu. V imenu katerih pa je bilo prelite že toliko krvi. In tekla bo znova. Devetindevetdeset odstotkov življa v Gazi je muslimanov, Palestinci bodo v tej vojni izgubili največ.

Ne bodo pa se s tem sprijaznili. Kot se niso nikoli z izgubo ozemlja in okupacijo. Oblika vojskovanja je tudi terorizem. Resda skrajna, izhod v sili. Četudi imajo vse vere v svojih najbolj svetih in temeljnih spisih kot svoje primarne postulate zapisane blaginjo, mir in sožitje, v življenju dokazujejo, kako hudo pokvarljivo blago so črke in iz njih stkane besede. Samo dodaš ali odvzameš ji kaj. In že se iz oljčne vejice preobrazi v meč; narobe skoraj nikoli. Maščevanje v imenu boga. Kot da bi oni res kaj potrebovali.

Konec je mogoče prebrati v svetih knjigah. Apokalipsa. Večinske žrtve na tej poti so in bodo civilisti. Kot da gre za to, kdo bo pobil več nedolžnih in nemočnih. Bo ta zadnja grožnja, ki po Evropi pospešeno zapira s takšnim zanosom odprte meje znotraj EU, naposled spodbudila svet h ključnemu dejanju, ki bo premagalo terorizem? Dvomim. Ker imajo pač veliki v vsaki vojni svoje interese. Tudi na Bližnjem vzhodu. Rusi, Američani, Kitajci. Brez njih ni miru. Dobro pa bi bilo vseeno vedeti in se čim večkrat zavedati, da je bil na začetku samo bog. Naš, vaš, njihov.