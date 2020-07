Kolumna Tomaža Miheliča: Pazi, skiro!

Slovenske kolesarske ceste niso prav idealne za vožnjo, zdaj pa na njih dodatno gnečo delajo še električni skiroji. Marsikdo z njimi nonšalantno drvi tudi po pločnikih in šviga med pešci, kakor da bi vozil slalom po vitranški strmini. Da gre za precej nevarno prevozno sredstvo, dokazujejo pogoste nesreče in spremljajoče poškodbe. Kolegica se je tik pred odhodom na morje morala sprijazniti, da bo idilo jadranske obale zamenjala s čakalnico ljubljanskega urgence, saj si je njena najmlajša hči ob nerodnem padcu zlomila roko.



S skiroji na električni pogon se smejo voziti le starejši od 14 let, ampak se na to pravilo požvižgajo tako otroci kot marsikateri starši, ki se trudijo, da bi bili njihovi malčki v koraku s časom. Po sistemu, če ima nekaj novega in popularnega sosedov sin, bo to isto dobil tudi naš, da bo mir pri bajti. Moja prijateljica je dovolj načelna in svoje hčerke ni neposredno ogrozila z nakupom nevarnega skiroja, a si ga je punca za eno kratko testno vožnjo izposodila od sošolca, in še preden je dobro stopila nanj, že je občutila trdoto asfalta.



Rentgenska slika je potrdila, da jo čaka najmanj šesttedenska rehabilitacija, roko pa so ji na začetku vročega poletja okitili z mavcem. Namesto da bi se v morju namakala celotna družina, je po vodi odplaval dopust. Vse zaradi moderniziranega prevoznega sredstva, ki so ga nekoč uporabljali izključno otroci. Skiro je bil namreč priljubljen pri malčkih in mladini, sprva kot igračka, nato so ga izkoristili za prevozni pripomoček, zatem pa je povsem izginil. Na velika vrata prodajaln se je vrnil po tem, ko so ga opremili z električnim pogonom, in nedolžna lesena igrača se je prelevila v nevarno modno muho. Nič ne de, če gre za eno navadno potuho lenobi, ker med vožnjo ne izgubite niti ene samcate kalorije. Bolj pomembno je to, da boste do cilja prišli sveži, ne oznojeni, spočiti in z vetrom v laseh. Žal v laseh, saj se večina uporabnikov ne opremi z zaščitno čelado in zato je nevarnost hudih posledic toliko večja.



Priznam, tudi mene je že premamilo in z električnimi skiroji na izposojo sem po ulicah Tel Aviva drvel kot blisk, večinoma v nočnih urah, ko je bilo bistveno manj prometa. Nespametno in neodgovorno, priznam! Na srečo brez vsakršnih posledic, to pa ne opravičuje visoke stopnje nevarnosti, ki so ji izpostavljeni tako vozniki kot tudi drugi soudeleženci v prometu. Precej na udaru so pešci, lahke tarče brezbrižnežev, ki pogosto precenijo svoje »šoferske« sposobnosti in zaradi neprilagojene hitrosti zlahka izgubijo nadzor nad tem modnim prevoznim sredstvom.



Da se izognete bolečim poškodbam, zvinom, zlomom, pretresom možganov in drugim nevšečnostim, raje dvakrat premislite, preden se na ulico podate z električnim skirojem. Ustrezna oprema in hitrost sta podlaga za relativno varnost, predvsem pa k tovrstnim vožnjam ne spodbujajte otrok, saj so ti najlažja tarča najhujših poškodb.