Kolumna Mihe Šimnovca: Naših ne ustavi niti epidemija

Za nami je še en nepozaben konec tedna, med katerim so nas slovenski športniki spet navduševali z vrhunskimi dosežki. Čeprav naše ase spremljamo že od mladih nog in vemo, kako trdo garajo vse od otroštva, smo vedno znova presenečeni, kako zelo so uspešni v svetovni konkurenci.



Tadej Pogačar je v šampionskem slogu ubranil zmago na kolesarski dirki po Franciji in potrdil, da je kralj velikega Toura. Na dveh kolesih je bil znova neulovljiv tudi motokrosist Tim Gajser, ki je minulo nedeljo v svojo korist odločil veliko nagrado Nizozemske in zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo v kraljevskem razredu MXGP, v katerem lovi že četrto lovoriko.



V vsem sijaju je spet zablestela teniška igralka Tamara Zidanšek, ki si je priborila prvo lovoriko na tekmovanjih ženskega združenja WTA, potem ko je osvojila turnir v Lozani. S tem podvigom je na svetovni lestvici preskočila kar trinajst tekmic in se povzpela na 37. mesto ter dokazala, da njene vrhunske predstave na junijskem odprtem prvenstvu Francije, na katerem se je prebila do polfinala, nikakor niso bile naključne. Odlično je olimpijsko sezono odprla tudi smučarska skakalka Urša Bogataj, ki je bila najboljša na obeh tekmah velike nagrade v Visli, kjer se je v zelo močni konkurenci s tretjim mestom na zmagovalni oder zavihtel tudi Anže Lanišek.



Ob takšnih uspehih je pravi užitek poslušati vrhunske strokovne komentatorje na tujih televizijskih postajah, največkrat nekdanje šampione, kako opevajo naše zvezdnike. Kadar nam jih seveda ne zatemnijo. Toda o vsiljevanju svojih vsevedov, ki so na vrhuncu svojih karier le od daleč opazovali svetovni vrh, kdaj drugič.



Nad tem, koliko šampionov premore naša mala dežela, ki – roko na srce – ni vselej obsijana s soncem (tako v dobesednem kot prenesenem pomenu), se ne morejo načuditi daleč naokrog. Slovenski šport je resnično fenomen, je med nedavnim obiskom Maribora ugotavljal tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spyros Capralos, medtem ko je Bogdan Gabrovec, prvi mož OKS, v pogovoru za Olimpijsko prilogo Dela in Slovenskih novic pred odhodom na igre v Tokiu ponosno ocenil, da našim junakom očitno niti epidemija ne more priti do živega. Kakor kažejo njihovi rezultati, zares ne ...

