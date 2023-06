Komentar Mateja Lahovnika: Nenavadna recesija

Ekonomisti govorimo o krizi, hkrati pa podjetja ne morejo dobiti delavcev. Evro območje se je namreč po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat v prvem letošnjem četrtletju znašlo v tehnični recesiji. To pomeni, da se je BDP skrčil že drugo četrtletje zapored. Zaenkrat je ta recesija res le tehnična, saj moramo na primer na storitve gradbincev, parketarjev, keramičarjev, pleskarjev ali pa na primer vodovodarjev še vedno zelo dolgo čakati, da o visokih cenah teh storitev sploh ne govorimo.

Zato ta kriza ni primerljiva s tisto pred petnajstimi leti, ko so se stečaji podjetij vrstili drug za drugim in je bila brezposelnost rekordna, gospodarska rast pa je upadala tri leta zapored. Sedanjo krizo zaznamujeta huda draginja in veliko pomanjkanje delavcev. Vse države v Evropi iščejo delavce povsod po svetu. Hrvaška je tako iz Nepala uvozila že prek sto tisoč delavcev v turizmu in gradbeništvu, ker je balkanski bazen delovne sile že prazen. Marsikateri podjetnik v Sloveniji zaradi pomanjkanja delavcev razmišlja, da bi bodisi zmanjšal obseg dejavnosti ali pa celo zaprl podjetje. Največje pomanjkanje delavcev je v turizmu in gostinstvu, in to tik pred turistično sezono, ki bi po koncu epidemije spet morala podirati rekorde.

Velika nevarnost pa je upadajoča kupna moč zaradi realnega znižanja plač in pokojnin, ki je posledica visoke rasti cen. Vlada se sicer ukvarja s cenami v trgovini z živili, kjer konkurenca je, čeprav so večji problem cene monopolnih, na primer komunalnih storitev, kjer izbire ni. Pogled na položnice, ki nam jih mesečno pošiljajo lokalni monopolisti, marsikoga upravičeno razburi. Cene komunalnih in nekaterih drugih storitev so se namreč zadnje leto dražile zaradi rekordnih cen energentov na svetovnih borzah. Cene energentov na teh istih borzah so se medtem že krepko znižale. Cene plina so na primer za kar 90 odstotkov nižje od rekordnih pred letom dni, a se to na naših komunalnih in drugih položnicah sploh ne pozna. Tudi energetsko krizo je očitno marsikateri monopolist izkoristil, da je z zvišanjem cen dobro zaslužil, zdaj, ko so te cene spet bistveno nižje, pa jih je »pozabil« znižati.