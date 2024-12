Kolumna Marka Uršiča: Če bo Putin priden

Minilo je športno leto 2024 in tako kot v življenju se ničesar ne da popraviti za nazaj. Slovenski državni nogometni prvak je (zasluženo) ta, kot je, Cedevita Olimpija ni osvojila košarkarske jadranske lige, slovenska odbojkarska reprezentanca se za labodji spev tega rodu na olimpijskih igrah v Parizu ni okitila z odličjem, prav tako si v francoskem glavnem mestu olimpijske kolajne v metu diska ni primetal Kristjan Čeh, tudi kanuistu Benjaminu Savšku v slalomu ni uspelo ubraniti zmage z OI v Tokiu ...

Tadej Pogačar pa je v letu 2024 pometel s konkurenco, če bo enako storil tudi v prihodnjem, bo le še dodatno potrdil, da je v globalnem športnem svetu eden od največjih zvezdnikov. Prav kolesarstvo bo s slovenskega vidika eden od športnih viškov v letu 2025. Giro, Tour in Vuelta, to bo biciklistični ognjemet brez primere. Danec Jonas Vingegaard bo na francoski pentlji mešal štrene pri vrhu, po zadnji nesreči Belgijca Remca Evenepoela pa je v kolesarskem svetu prisotno tudi vprašanje, ali bodo za največje preizkušnje v prihodnjem letu vsi asi zdravi in popolnoma nared ali se bodo med treningom spet nenadoma odprla vrata poštnega kombija ali bo kdo spregledal stoječi avtobus medkrajevnega prometa.

V letu 2025 po olimpijsko hitreje, višje, močneje, in to na pravem mestu.

A v letu 2025 se nam zanesljivo obetajo za ljubitelje tega športa kolesarski spektakli. Tega ne moremo trditi za košarko, v naslednjem letu bo evropsko prvenstvo, z zdajšnjim selektorjem slovenske moške reprezentančne vrste pa imaš lahko v ekipi Luko Dončića, Air ...ića, Magic ...ška, poštarja ...iča, pa si na koncu ne boš priigral odličja. Slovenski selektor je namreč v trenutkih, ko se kritično lomi tekma, ob stranski črti igrišča izgubljen in se mu košarkarski možgani ne odzovejo, ko je poteza potrebna ne le v sekundi, temveč že v nekaj desetinkah.

Saj ni edini, ki ni brezhiben, a v športu takšni običajno ne zmagujejo. Saj bo bolje ali pa tudi slabše. Pri športnem dogajanju v letu 2025 je namreč tudi en velik če. Če bosta Rusija in Putin »pridna« in ne bosta s seboj v brezno potegnila še preostalega sveta, potem ... Drugače lahko v krščanskem besednjaku rečemo le: Bog pomagaj. Torej, po olimpijsko hitreje, višje, močneje, in to na pravem mestu.