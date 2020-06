Kolumna Marije Mice Kotnik: Urška, poglej!

Trenutno je dobršen del ljudi v naši domovini zelo, zelo nezadovoljnih. In to upravičeno. Zakaj? Zato, ker ne sprejemajo nenehne presije v javnosti. Ne sprejemajo tako nizkotne komunikacije. Ne sprejemajo tako nekulturne in z grožnjami ter sovražnim govorom napolnjene javne diskusije.



Nezadovoljni so preprosto zato, ker ne sprejemajo načina komuniciranja in obnašanja v javnosti, ki resnično ni v ponos nikomur. Še najmanj tistim, ki takšen način prakticirajo.



Razumem sicer, da gredo marsikomu lasje po konci, ko zvečer gleda informativne oddaje ... toliko neprimernih sporočil, ki jih trenutno v javnost pošiljajo oblastniki, se v Sloveniji res že dolgo ni slišalo. In bolj ko kdo razumen na to opozarja, z večjo ihto in še z več neprimernosti ti samovšečni ljudje udarjajo nazaj. In potem povedo, da so se le branili pred napadi. Pa razumi, če moreš.



In v zadnjem tednu je vsekakor zmagala izjava premierja, ko je v nagovoru slovenskim vojakom izenačil črnosrajčnike in kolesarje!



Se mi zdi, da s tem ni užalil le vseh ljudi, ki radi kolesarijo v Sloveniji in jih res ni malo. Še najbolj je užalil vse profesionalne kolesarje, ki so bili nekoč ali so danes v ponos državi Sloveniji. Res me zanima, kako bo lahko kadar koli kateremu koli slovenskih profesionalnih kolesarjev z najboljšim na svetu Primožem Rogličem na čelu sploh pogledal v oči.



Ne nazadnje, ali je potem za »črnosrajčnike« označil tudi člane svoje družine; svoja otroka, svojo ženo, za katere verjamem, da so že kdaj sedli na kolo in kolesarili. Še posebno ker njegova žena rada pove, da so športna družina. Je potemtakem tudi sam črnosrajčnik, za katere se dokazano ve, da so od leta 1919, ko so nastali, vse do konca druge svetovne vojne sejali smrt med nedolžnimi ljudmi ... Wikipedija jih označi: »Črnosrajčniki (italijansko camicia nera) je vzdevek, ki so ga dobili nacionalistični vojaški oddelki Squadre d'Azione, ustanovljeni v Italiji leta 1919. Razporejeni so bili v polvojaške enote, nosili so črne srajce, patruljirali po mestih in se z nasilnimi sredstvi borili proti socializmu in komunizmu. Leta 1921 so se kot državna milica priključili fašistični stranki. Po njih so se zgledovali nemški rjavosrajčniki oziroma SA. Uradno ime organizacije je bilo Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (Prostovoljna milica za državno varnost; kratica MVSN).«



In zato je skrajno neprimerno in še bolj sprevrženo, da se s tako neprimernimi izrazi naslavlja ljudi danes. Četudi radi kolesarijo. Še posebno je takšen način komuniciranja v najmilejši obliki povsem neprimeren za tiste, ki imajo v rokah moč in tudi vzvode, kako to moč uveljavljati. To je vsekakor lahko zelo nevarno početje in v skrajnih primerih lahko pripelje tudi do dokončnega uničenja nekega naroda. Ne le tistih, katerim bi naj bilo takšno sovražno komuniciranje namenjeno, še prej in bolj je to pogubno za tistega, ki takšno raboto prakticira.



Mimogrede: le kdo se ne spomni družbeno koristne akcije vsi na kolo za zdravo telo!



Pa da me del državljanov ne bo takoj obsodil, da zaradi neprimernega načina komuniciranja kritiziram le nekatere, naj takoj povem, da obsojam vsakršen sovražni govor (vedno tudi sem ga) in neprimerno ter nevarno komuniciranje kogar koli, ne glede na politično ali kakršno koli opredelitev. Zato tudi v celoti zavračam in nikoli ne bom sprejela načina komuniciranja, ki ga v parlamentu in javnosti prakticira poslanec Levice Miha Kordiš in še nekateri njegovi kolegi in kolegice poslanci iz trenutnih parlamentarnih strank.



Mar res nekateri ne razumejo, da se takšen način komuniciranja in naslavljanja ljudi v javnosti najmanj ne spodobi oziroma je, vsaj zame, celo kaznivo dejanje, čeprav vem, da nobena zakonodaja, še najmanj kazenska, tega nikoli ne bo preganjala. Pa bi morala.



No, in ker sama res nisem sprejemala, ne sprejemam in ne bom sprejemala takšne neprimerne ravni in načina komuniciranja med ljudmi, pozivam ženo premierja Janše, naj pri svojem možu kdaj pogleda tudi vsebino, ki jo pošilja v javnost ... ne le da jo te zadeve pravzaprav ne zanimajo, kot je izjavila v nedavnem intervjuju na TVS. Prepričana sem, da bi jo morale, tudi zaradi lepše prihodnosti njenih otrok in vseh mladih generacij.