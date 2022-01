Kolumna Marije M. Kotnik: Ne sovražite, ljubite!

V prvem celem tednu novega leta sem veliko razmišljala o sovraštvu in ljubezni. Namreč, takoj po prehodu v novo leto smo lahko gledali in poslušali le še o negativnostih, o sovraštvu ljudi enega do drugega, o umorih, napadih, o nasilnih protestih v državah na različnih koncih sveta, o žaljivih in sovražnih napisih na družabnih omrežjih, največ na twitterju, kjer so si svoj prostor našli tudi trenutno vodeči slovenski oblastniki. Pač v stilu; kamor je šel bik (narod), naj gre še štrik (batina oz. oblast).

Poslušali in gledali smo informativne radijske in TV-oddaje o tem, kako nestrpni so ljudje, kako sovražijo drug drugega le zato, ker tisti drugi misli drugače od prvega. Vmes pa so se v oglaševalskih blokih vrteli oglasi, ki so govorili le o srčnosti, o ljubezni, o tem, kako lepo je živeti, kako naj bomo prijazni, kako nam največ pomeni biti človek človeku, in podobne oglaševalske finte. Nekateri, ki še vedno imamo možnost delati, smo tudi delali, večina se je pač praznično kratkočasila.

In človek si ob vsem tem ne more kaj, da ne bi opazil televizične drakonske razlike med realnostjo, polno nestrpnosti, sovraštva, nadutosti, egoizma ter nasilja, in namišljenim življenjem, kot so ga prikazovali oglasi. Tako idealnim, skorajda že pravljičnim. Kako zanimivo; besedo srčno, ki je organski del pravljičnosti, so v svojih pravljičnih oglasih v zadnjih dveh mesecih uporabile skoraj vse slovenske firme, od bančnih, zavarovalniških, gradbenih do nacionalke, ki si je prav tako izbrala to besedo za slogan za vstop v letošnje leto.

To, da so v slovenskem Hollywoodu takoj po koncu silvestrovanja začeli pospešeno odstavljati ljudi, spreminjati vsebino programov (predvsem informativnih), ki bi naj bila po volji le ene stranke in njenega vodje, o tem nas seveda v oglasih niso obveščali, o tem so raje molčali. Glavno, da so vsem želeli srčnosti v novem letu, pa kar koli so že mislili s tem?

Ne bom razglabljala o tem, kaj vse narobe in povsem nerazumno se trenutno dogaja na nacionalni televiziji, kjer so novi oblastniki očitno izgubili kompas, da ne rečem razsodnosti. Da tudi zavajajo, je že vsem jasno. Očiten primer: v eni sapi prekinjajo pogodbe, ljudi odpuščajo, odstavljajo s položajev brez razloga, hkrati pa iščejo nove, in to povsem brez izkušenj, z novinarskega področja in brez dneva prakse.

Očitno je edini pogoj, da bodo sprejeti, le da si želijo pihati z njimi v isti rog, le in zgolj eno in njihovo melodijo, ki jo je ali jo še bo spisal njihov en in edini vsevedi strokovnjak za vse – od vodenja oddaj, pisanja scenarijev in režiranja državnih proslav, da o njegovih pesnitvah niti ne govorim. Skratka, slovenski supertelevizijec?!

A iz vesolja – kjer smo menda, prosto po predsedniku vlade, Slovenci eni najbolj uspešnih, če ne že sploh najboljši v vsem, kar se tam dogaja in odkriva – se vidi s prostim očesom, da nekaj ne štima. Vsaj tistim, ki še vedno mislimo s svojo glavo, spoštujemo pravila, se ne pustimo ustrahovati, še manj nas je strah, da bi izgubili dobro plačano službo. Kot se zdi, je takšnih ljudi v Sloveniji vse manj (sploh v dobro plačanih javnih službah), a vendarle verjamem, da nas je še vedno dovolj zaposlenih drugje. Nas takih, ki svojih vrednot, svoje objektivnosti, še manj svojih načel ne bomo nikoli prodali. Še najmanj zgolj zato, da bi obdržali dobro plačano službo.

Zdi se, da bo država kmalu nujno potrebovala na stotine psihiatrov. Zase in za državljane. FOTO: Shutterstock

Kakor koli; dejstvo je, da nam sovraštvo le škoduje, vam bo povedal vsak psihiater, tudi tisti, ki je šele na začetku svoje karierne poti. Dolgotrajni prepiri nas lahko le izčrpajo, ogrozijo naše zdravje in nas pahnejo v nesrečno življenje. Zato, ljudje slovenski, odpustite vsem tem ljudem, ki trenutno zmorejo delovati le skozi sovraštvo, cinizem in s škodovanjem. Že pred časom mi je zagrebška kolegica, ko sva se pogovarjali o tem, kako preživi vse napade, ki so leteli nanjo predvsem z oblastne politične opcije, rekla: »Marija, nikako sa mržnjom, samo s ljubavlju jih možeš razoružiti, da ti ne mogu ništa.«*

Torej, če povzamem, ne s sovraštvom, le z ljubeznijo lahko tako sovražne in negativne ljudi, ki nam trenutno vladajo, onemogočimo in zaustavimo. Proti ljubezni se ne znajo boriti, saj tega čustva niti ne poznajo oziroma ga ne premorejo.

*Marija, zgolj z ljubeznijo lahko razorožiš negativce!