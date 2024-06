Kolumna Dušana Malovrha: Dajte mu šanso

»Ti povem, tukej je vojna,« mi je potožila dolenjska znanka, potem ko je policija odkrila, da je istih pet romskih mladoletnikov, ki je preteplo znanega čevljarja, čez par dni napadlo še bosanskega šoferja. Policistom pa se potem še režijo v obraz, ker vedo, da jim nič ne morejo, četudi zagrešijo huda kazniva dejanja, je razočarana Dolenjka.

Neizpodbitno dejstvo: brez znanja jezika se (mladi) Romi nikoli ne bodo mogli zares vključiti v družbo. Nikoli ne bodo postali vsaj približno enakopravni člani skupnosti, če jih starši ne bodo pošiljali v šolo, kjer se učijo tudi uradnega jezika te države. Le trije odstotki romskih otrok na Dolenjskem končajo osnovno šolo. Med letoma 2017 in 2021 je devetletko končalo le 28 od 439 romskih otrok na tamkajšnjem območju. To je dosežek 33-letne samostojne Slovenije na tem področju. Sramota za državo, poraz staršev in katastrofa za nedolžne otroke, ki so zaradi nesposobnosti prvih in drugih obsojeni na izključenost za vse življenje.

Tudi zato so župani 11 občin jugovzhodne Slovenije, ki jih romska problematika najbolj zadeva, že lani predlagali paket ukrepov za ureditev in umiritev razmer. Med drugim se zavzemajo, da bi država socialno denarno pomoč romskim družinam pogojevala z obiskovanjem (obvezne) osnovne šole. Če starši romskih otrok ne bi pošiljali k pouku, bi jim denarno pomoč spremenili v pomoč v obliki življenjskih potrebščin. Če nič drugega, bi morda res zalegel udarec po žepu staršev. Za dobro otrok, seveda.

Nekoč sem ob šolskem igrišču za mali nogomet opazoval mladega Roma. Kako je bil spreten! Žongliral je kot Maradona, slalomiral kot Messi, streljal kot Ronaldo. Vsako mladinsko moštvo na sončni strani Alp bi ga moralo biti veselo, ampak očitno ga ni nihče odkril. Njegov talent staršev najbrž ni zanimal, nogometni delavci pa za razliko od minulih časov nebrušenih diamantov ne iščejo več na ulicah. Kaj šele v romskih naseljih.

Lahko si le mislim, kaj mladi žogobrcar počne danes, ko je že polnoleten. In bogve, kaj bi dosegel, če bi tedaj dobil šanso. Morda se je v romskem pobiču, ki je s takim navdušenjem nabijal žogo, skrival zametek svetovnega mojstra. Ki bi lahko pomagal slovenski reprezentanci do zgodovinskih dosežkov. Morda je bil ciganski Šeško.