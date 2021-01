Kolumna Bojana Budje: Užaljeni

Dve novici sta me še posebej udarili zadnje dni. Verjamem, da tudi vse Slovenke in Slovence. Obe sta povezani, tako rekoč soodvisni. Prva, da se je iz teve ekranov naposled odmaknil uradni vladni covid govorec Jelko Kacin, druga, veliko manj vesela, pa, da velespoštovani in nadvse cenjeni zdravnik mikrobiolog ter imunolog Alojz Ihan ob sedanjem razmahu covid epidemije za Slovenijo ne vidi drugega izhoda kot popoln lockdown. Takšen, po katerem nam bo po vzoru nekaterih sosedov dovoljeno stanovanje zapustiti le enkrat dnevno do razdalje največ 50 metrov. Ker pač očitno noben dosedanji ukrep ne zaleže dovolj. V nasprotju z južnimi sosedi, koder so številke ob bistveno milejših ukrepih bistveno prijaznejše, temu primerno tudi življenje. Ne le na Hrvaškem, celo v Srbiji, Bosni in Republiki srbski. Je torej virus čez Sotlo, Kolpo in Muro mutiral? Ali pa je kaj hudo narobe z nami, prebivalci Dežele? Bi rekel, da slednje. Niti ne po svoji krivdi.



Slovenci smo dokazljivo hitro užaljivo ljudstvo. Žalil in užalil nas je – tudi po večkrat dnevno – Jelko Kacin. Če ima kaj v glavi, je na covid tiskovke zagotovo hodil z vednostjo, da ga ljudje ne marajo. A se ni trudil spremeniti. Nasprotno, v bran si je nadel pozo, skozi katero se je prebijala nenehna popadljivost, posoljena z aroganco. Čeprav je nemara želel narediti vtis, da prihaja dlje kot na pol poti, da je tako rekoč z vsem, kar zna in ima, na voljo javnosti in tej državi, je bil rezultat vselej drugačen, enoznačen. Že na kilometer je bilo videti, da samo krčevito brani delodajalce, sebe in svoje ter njihovo ravnanje. Ki ga običajno niti ni znal prepričljivo pojasniti. Pa saj se sploh ni trudil. Povedano je prodajal kot edino zveličavno, kot sveto in nedotakljivo. Tako je in bo! Amen.



Četudi Slovenke in Slovenci ne bi imeli užaljenosti zapisane v svojem genomu, bi verjetno reagirali. Tako pa smo se odzvali še z dodatnim nabojem. Da bi se maščevali, ker nam nekdo na tak način soli pamet, nam ukazuje in nas omalovažuje, smo zapovedane ukrepe vede ali nevede kršili. Kajpak sebi v škodo. In imamo, kar imamo. Takšna je pač ena od najverjetnejših razlag stanja. Hkrati pa dokaz, da smo Slovenci in Slovenceljni, razlike ni, lačni in žejni ne samo minulih časov, ki se nam zdijo lepši in lepši vsako jutro, ko se živi zbudimo, ampak tudi kakšne drugačne politike in politikov.

