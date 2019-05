Komentar Darinke Pavlič Kamien: Volili bomo Evropo

Na EU-volitve sploh ne gremo zato, da izvolimo svoje kandidate. Mi gremo volit Evropo.

Kar koli že imamo za povedati slabega o veliki družini EU, o njeni birokraciji, organizacijski zastarelosti, slabem upravljanju, Junckerjevem nesprejemljivem vodenju, ki pred Evropo in svetom ni zmogel izreči, da je treba v EU odločitve arbitražnega sodišča spoštovati, bomo v Sloveniji nedvomno glasovali za Evropo.Ne glede na to, da imamo marsikaj za povedati tudi čez naše dosedanje evropske poslance, še več pa čez kandidate, ki se jih tare za osem stolčkov. Če je bil za našo preteklo družbeno ureditev daleč že Beograd, je Bruselj še dlje od navadnih državljanov, četudi nam je celoten svet danes mnogo bližje. Roko na srce, tja ne pošiljamo poslancev z mislijo, da bodo kar koli v našem imenu dosegli, sprijaznili smo se, da so le neke vrste naši parlamentarni ambasadorji.V glasovanju priljubljenosti politikov jim dajemo glasove že zato, če o njih ne slišimo nič slabega. Soočenja kandidatov, ki smo jim priča, pa vendarle dajo možganskim celicam nekaj dela z razmislekom, ali so stranke izbrale prave kandidate, kakšno zrcalo Slovenije so ti kandidati in predvsem ali bo izbrana osmerica sposobna stopiti skupaj in enotno izglasovati nekaj, kar bo koristno za Slovenijo.Ne za njihovo stranko. Za nas, ki jih tja pošiljamo. Spitzenkandidatka Levice je v pogovoru, katerega vaje iz igralskih obraznih grimas je mogoče skoraj vsak dan videti vsaj na eni od domačih TV, povzročila, da sklanjamo glave in nam je nerodno. Ona pa nič. Tudi prva na listi LMŠ je potrditev, da novinarski poklic ni zagotovilo za uspešen skok v evropsko politiko. Če so se pri tej odločitvi zgledovali po SD, kjer je prva na listi prav tako nekdanja novinarka, so pozabili, da je ta opravljala novinarsko delo prav v Bruslju in imela tam večletno predšolsko EU-parlamentarno vzgojo.Odprto ostaja tudi, kako glasovati za kandidata z liste NSi, ki je v resnici član SDS? Sploh ni v fazi izstopanja iz prejšnje stranke. Ne, pravi le, da mu je ta hip zmernejša, sredinska politika NSi bližje. Pa saj je vseeno. Na EU-volitve sploh ne gremo toliko zato, da izvolimo svoje kandidate. Mi gremo volit Evropo.