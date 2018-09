Kolumna Dušana Malovrha: Skrb za zdravje

V razpadajočem sistemu slovenskega javnega zdravstva je par svetlih izjem, ki ljudem vzbujajo nekaj lažnega upanja, da tranzicijski lov na keš le še ni razsul čisto vsega. Ena takih svetlih izjem se imenuje Svit, to je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Pred dnevi me je v poštnem nabiralniku presenetilo že drugo vabilo na pregled v okviru programa, prvič sem bil deležen Svitove skrbi, ko sem se pridružil klubu slovenskih abrahamovcev. Ne vem, od kod ob vsem pomanjkanju denar in kadri za ta in take programe, ampak vsekakor godi, ko vidiš, da nekoga le skrbi za tvoje zdravje. In te povabi na brezplačni preventivni pregled, ki sicer zagotovo ni poceni.



Tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS) skrbi za zdravje slovenskih nogometašev, celo najmlajših – z denarjem staršev. Že sedemletni žogobrcarji morajo opraviti kompleten zdravniški pregled, če želijo nastopiti v tekmovanjih pod okriljem zveze. Saj ne rečem, nič ne škoduje, če moj mali fuzbalerček za par tekmic opravi ekage in druge preiskave, a 60 evrov ni malo. Po tako imenovanem standardu NZS slovenski klubi (beri: starši) za preglede 27.833 registriranih mladih igralcev (do 18. leta) pred vsako sezono plačajo zdravstvenim ustanovam približno 1,6 milijona evrov.



Najbolj pa naše zdravje nedvomno skrbi zavarovalnice. Zaradi ubijajoče dolgih čakalnih vrst in drugih anomalij so trg zasuli z različnimi paketi zdravstvenega zavarovanja, v katerih ponujajo od drugega zdravniškega mnenja do zobarskih posegov in preskakovanja vrst, seveda.



Pred podpisom ene take zavarovalne police so me poslali na zdravniški pregled. Čeprav sem ga opravil skoraj s samimi NE (ne kadim, nisem še bil polomljen ali operiran in tako dalje), so mi sprva predlagano premijo krepko zvišali. Menda samo zaradi nekega izvida, ki v moji kartoteki že leta in leta nabira prah in mi zaradi njega še nikoli niso predpisali zdravila, me poslali na dodatne preiskave ali mi kaj drugega svetovali. (Še)le zavarovalni agent je zavohal kri.