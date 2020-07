V manj kot dveh urah na Triglav

Kakšen neverjeten podvig je v četrtek, 9. julija, uspel mladi gorski tekačici Ani Čufer! Ne le da je do vrha Triglava potrebovala 1 (eno!!!) uro in 54 minut, za sestop pa le 58 minut, skupaj torej dve uri in 52 minut! S tem dejanjem je postavila nov ženski rekord na Triglav (gor in dol).Običajni ljudje takšno turo opravimo v najmanj 11 urah (šest ur za vzpon in pet ur za sestop), najraje pa si vzamemo kar dva dni! Pa še to se za večino konča z veliko utrujenostjo in bolečimi nogami. Brez muskelfibra!A 24-letna Primorka iz Dobravelj pri Ajdovščini, ki smo jo nekaj dni po rekordu obiskali v Ljubljani, kjer živi v času ...