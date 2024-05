Jennifer Lopez in Ben Affleck že pred ločitvijo?

Večina obožuje zgodbe o ljubezni, ki premaga vse. Zato je leta 2021 navdušeno zavrelo, ko sta Ben Affleck in Jennifer Lopez po dveh desetletjih obudila strastno romanco, ki se je že v prvo skoraj končala s sprehodom pred oltar. Tedaj jima je sicer malce zmanjkalo, tri dni pred načrtovano poroko sta namreč klonila pod pritiski medijske pozornosti in strtih src zakorakala po ločenih poteh. A v drugo, starejšima in zrelejšima, jima je uspelo narediti še poslednji korak in si obljubiti večnost. Morda prehitro, saj naj bi bil njun zakon že na zelo trhlih temeljih, morda celo z ločitvijo pred vrati.

Ljubezni nista skrivala. FOTO: Allison Dinner/Reuters

Minuli dve leti sta polnila naslovnice z javnimi izlivi ljubezni in nič kaj prikritim ljubkovanjem v javnosti, pred skoraj dvema mesecema pa je nenadoma vse potihnilo. Nihče ju ni več videl skupaj, še celo na nedavni prestižni ples Met Gala, na katerem je bila Jennifer sogostiteljica, je pevska latino diva prišla brez dragega. Zvezdnikov predstavnik je tedaj zatrdil, da mu je to preprečilo snemanje filma, a kaj, ko je le dan pred plesom našel čas za norčevanje iz nogometnega zvezdnika Toma Bradyja v televizijski oddaji The Roast Of Tom Brady.

Na ples Met Gala je prišla brez Bena, marsikdo pa se je obregnil, da je lepotica videti izčrpana in nič kaj razpoložena. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Vse to je zagnalo obrekljive jezike, da so se njuni medeni tedni očitno končali in da med njima že škriplje. Še huje, po govoricah sodeč naj bi se Ben izselil iz njune sanjske razkošne vile, ki sta jo z Jen izbirala dolgi dve leti, in si iskal novi dom. »Konec je. Ločitev je pred vrati, a tokrat krivda ni Benova. Njegova pozornost v teh dneh velja otrokom in delu,« je povedal vir in dodal, da se je igralec že odselil. »Nikoli se ne bosta nehala imeti rada, toda Jen ga ne more nadzirati, on pa se ne bo spremenil. Njuna zveza je bila obsojena na propad.«

7 tednov se že nista pojavila skupaj.

Drugi vir pa je dejal, da sicer še nista prišla do točke brez vrnitve, ko je ločitev neizogibna, a da sta se vsaj začasno razšla, da si dasta čas za premislek. »Hude težave imata, z njimi se soočata že nekaj mesecev.«