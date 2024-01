Zvezdnik serije Krona: ženo je varal z 20 let mlajšo

54-letni Dominic West, ki se je v zadnjih dveh sezonah serije Krona prelevil v princa Charlesa, in njihova žena Catherine FitzGerald, s katero imata štiri otroke, se skupaj le redko pojavljata v javnosti.

Sploh potem, ko je njun zakon pretresel škandal.

Dominic je bil na letošnjih zlatih globusih nominiran v kategoriji za najboljšega igralca, nagrado je na koncu domov odnesel Kieran Culkin iz serije Nasledstvo.

Na prireditev je prišel z ženo, ki mu očitno stoji ob strani, kljub temu da so pred štirimi leti zaokrožile fotografije, kako igralec v Italiji poljublja 34-letno kolegico Lily James.

Zgodilo se je nedolgo potem, ko so bile preklicane omejitve o potovanju iz Velike Britanije v tujino zaradi epidemije koronavirusa. Videti je bilo, kot da ju prav nič ne skrbi, da bi ju lahko kdo videl, in sta se sproščeno vozila s skiroji ter uživala v Italijanskem melosu.

Tedaj so se pojavile govorice, da se igralec in Catherine ločujeta, on namreč na izletu ni nosil prstana.

Catherine je po dogodku za Daily mail povedala, da je njun zakon trden, njeni prijatelji so zagotovili, da se je odločila možu dati še eno priložnost. »Dobro sva, hvala, ker vprašate. Med nama je vse v redu in ne potrebujeva nobenih nasvetov,« je kratko komentirala.

Ob javnih poljubih zakoncev, ki so sledili drami, so mnogi pomislili, da gre le za trik, s katerim hočeta prepričati druge, da imata trden zakon in komentirali, da se West očitno obnaša tako kot njegov lik iz serije Prevara, ki je leta 2015 prejela zlatega globusa za najboljšo dramsko serijo.

V njej igra pisatelja, ki si privošči afero in zaradi nje zapusti družino.