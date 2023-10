Krona se morda ne bo končala z Elizabeto II.

Priljubljena Netflixova nanizanka Krona (The Crown) se vrača na male zaslone. In v prvem napovedniku šeste sezone smo lahko videli, da se bosta Imeldi Staunton, ki je v peti sezoni upodobila kraljico Elizabeto II., pridružili tudi Claire Foy in Olivia Colman, ki sta monarhinjo igrali v prvih dveh oziroma tretji in četrti sezoni, saj se bo zadnja sezona posvečala Elizabetini razpetosti med zasebnim življenjem in dolžnostmi kraljice.

Prve štiri epizode bodo na pretočni platformi Netflix na voljo 16. novembra, nakar bo serija imela skoraj cel mesec premora, preden bodo 14. decembra objavili še zadnjih šest epizod. V zadnjem času se je začelo govoriti, da bi se Krona lahko nadaljevala v obliki celovečernih filmov, čeprav so avtorji serije sprva računali, da bodo zgodbo zaključili s šesto sezono in smrtjo Elizabete II.

Veliko pozornosti so namenili tudi zvezi med princem Charlesom in princeso Diano. FOTO: Profimedia

Se bo saga nadaljevala?

Kakor je britanskemu Sunu povedal dobro obveščen vir, »se to sliši kot drastična sprememba, ki pa se je v preteklosti že pokazala za uspešno pri nanizanki Downton Abbey, ki se je po 52 epizodah nadaljevala v dveh celovečercih. Film ali morda serija posebnih epizod bi ustvarjalcem dovolila več fleksibilnosti pri skakanju skozi čas in obdelovanju različnih tematik.

Krona bi se lahko nadaljevala v obliki predzgodb ali filmov.

Lahko bi pripravili predzgodbo, v kateri bi se lotili abdikacije kralja Edvarda VIII. v 30. letih 20. stoletja, ali pa se posvetili 21. stoletju in se osredotočili na zgodbo, kako je princ Harry spoznal Meghan Markle in kako sta se z bratom Williamom začela razhajati.«

Olivia Colman je za vlogo kraljice dobila emmyja. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

V šesti sezoni bo serija obdelala poroko princa Charlesa (sedanjega kralja Karla III.) in Camille, ki ju igrata Dominic West in Olivia Williams. Pojavili se bosta tudi Olivia Colman in Claire Foy, ki sta upodobili kraljico v prejšnjih sezonah, videli pa naj bi tudi mlado princeso Elizabeto, ki jo bo igrala Viola Prettejohn.

Poklon britanski monarhinji

Visokoproračunska in kritiško cenjena nanizanka, ki je spremljala kraljičino življenje od njene poroke s princem Filipom (v seriji so ga igrali Matt Smith, Tobias Menzies in Jonathan Pryce) leta 1947 naprej, je skozi čas postajala vedno bolj kontroverzna, ko se je lotevala novejših tem, pri katerih pa so si avtorji vzeli precej svobode.

70 let vladavine Elizabete II. je obdelala Netflixova nanizanka.

In če se bodo morda lotili vladavine novega kralja Karla III., bodo zagotovo spet poskrbeli za nekaj razburjenja. Kljub temu dobro obveščeni viri poudarjajo, da ustvarjalci serije še kako spoštujejo pokojno kraljico Elizabeto II., čeprav morda nimajo najbolj pozitivnega mnenja do monarhije kot institucije.