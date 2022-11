Drame na britanskem dvoru: Rezervni Harry, naporna Meghan in škandalozna Krona

Znan je datum izida spominov princa Harryja. Ti bodo pod naslovom Spare (Rezerva) na knjižne police prišli 10. januarja naslednje leto. Knjiga naj bi po prvotnih načrtih izšla že letošnjega novembra, a je princ okleval, saj razkrivajo podrobnosti, ki naj bi dodobra pretresle monarhijo. V duhu sprave po smrti kraljice je želel vsaj nekoliko omiliti zadeve, s čimer pa se niso strinjali založniki. Prepričani so, da se knjiga brez pikantnih podrobnosti ne bi prav dobro prodajala.

Gre za izjemno ganljivo osebno potovanje od travme do ozdravitve, so ob napovedi izida spominov princa Harryja zapisali založniki.

Buckinghamska palača tega ni želela komentirati, bolj gostobesedna pa je Harryjeva Meghan Markle. V zadnjem podkastu se je dotaknila oznake, ki jo je spremljala v času, ko sta bila aktivna člana kraljeve družine. Neslavni naziv 'vojvodinja Težka' si je prislužila zaradi domnevno nemogočega obnašanja. V svojem podkastu je dejala, da je morala postaviti meje: »Vsak jih ima pravico postaviti in jasno izraziti. To ne pomeni, da je zahteven ali težak. To pomeni, da je jasen in nedvoumen.«

Meghan si večkrat očitano obnašanje torej razlaga po svoje, po svoje pa si bodo gledalci razlagali tudi zadnjo sezono nadaljevanke Krona, ki bo na ogled v začetku novembra in je, še preden je prišla na zaslone, deležna ostrih kritik, da so bili prisiljeni spremeniti žanr iz zgodovinske drame v zgodovinsko fikcijo.

Sezona namreč poleg ločitve princese Diane in tedaj še princa Charlesa vključuje še ločitvi princese Anne in Marka Phillipsa ter princa Andrewa in njegove Fergie, pa tudi požar na Windsorju. Med najbolj sporne sodi prikaz zadnjih trenutkov Dianinega življenja. Da je prikazano v seriji velikokrat plod domišljije, ne resničnega dogajanja, je opozoril celo britanski minister za kulturo Oliver Dowden, ki je dejal, da ne gre za resničnost, temveč za bizarno različico dogodkov, česar bi se gledalci morali zavedati.

Nova sezona serije Krona z Dominicom Westom in Elizabeth Debicki v vlogah Charlesa in Diane je za mnoge sporna.

Podobno se je na napovednike odzval nekdanji predsednik vlade John Major, ki je poudaril, da se pogovor med njim in Charlesom, v katerem ga princ prosi, naj podpre njegovo zahtevo po abdikaciji kraljice, ni nikoli zgodil in da se ustvarjalci serije z njim nikoli niso pogovarjali o resničnem poteku dogodkov iz časa, ko je bil ministrski predsednik britanske vlade.