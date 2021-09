Zvezdnik Harryja Potterja se je zgrudil med golfom

Zaslovel je v vlogi Draca Malfoya, varovanca čarovniške akademije Bradavičarke.

Zvezdniški turnir golfa, ki se je minuli petek odvijal na zelenicah v ameriški zvezni državi Wisconsin, je poskrbel za precej več vznemirjenja in razburjenja, kot bi od te igre pričakovali. Ne le ker so se v udrihanju bele žogice pomerila zveneča imena, kot so košarkarjain, nekdanji hokejist, igralkain igralec, ampak predvsem ker je slednji med igro nenadoma prebledel, se zgrudil in pristal v bolnišnici.Dan prej je bil igralec, ki ga je že pri rosnih 14 letih med filmske zvezde izstrelila franšiza o mladem čarovniku Harryju Potterju, prepričan, da najboljše šele prihaja. S širokim nasmehom se je, bil je ravno njegov 34. rojstni dan, ozrl v preteklost in se še širše nasmehnil prihodnosti. »Minilo je že 33 let. In, moj bog, kako so bila zabavna! Vseeno pa imam občutek, da najboljše šele prihaja!«A namesto da bi po svojih načrtih nadaljeval, se je že naslednji dan vse obrnilo na slabše. Svetlolasec, ki ga svet pozna kot filmskega Draca Malfoya, je sredi igre na zelenici nenadoma prebledel, s fotografij kar sije njegov bledo zelenkasti in prepoteni obraz, doživel je nekakšen napad in se zgrudil. Zavesti sicer ni izgubil, je pa na tleh obležal do prihoda reševalcev, ti so mu pomagali na noge in nato na nosila. »Na pregled so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico,« je vse, kar je tedaj pricurljalo. In čeprav še vedno ni znano, čemu se je dan po rojstnem dnevu zgrudil, je že na poti okrevanja.»Priznam, bilo je precej strašno. A zame odlično skrbijo in moje stanje se izboljšuje. Vsak dan sem nekoliko boljši,« je zvezdnik miril zaskrbljene oboževalce.