Zvezdi Beverly Hillsa se je rak razširil na kosti: Nočem umreti, nisem še končala ...

»Nočem umreti. Nisem končala z življenjem. Nisem končala z ljubeznijo. Nisem končala z ustvarjanjem. Nisem končala z upanjem, da bom stvari spremenila na bolje. Preprosto nisem.« To je povedala Shannen Doherty (52), ki se je nedavno pojavila na decembrski naslovnici revije People.

Rak se je razširil na kosti

Igralka, znana po vlogi v seriji Beverly Hills 90210, je iskrena in optimistična, ko govori o svojem raku na dojki v četrtem stadiju, ki pa se je razširil na kosti. Upa, da bo povečala ozaveščenost in sredstva za raziskave raka, hkrati pa pokazal, kako lahko ljudje z rakom še vedno veliko prispevajo svetu.

»Zame je noro, da še vedno nimamo zdravila,« je dejala Shannen, ki so ji leta 2015 odkrili raka na dojki, junija pa se je razširil še na možgane. Nato je delila video, kako leži v bolniški postelji pred operacijo. »V glavi sem imel tumor, ki so ga hoteli odstraniti in narediti biopsijo. Poskušam biti pogumna, a sem okamnela. Strah me je premagal,« je takrat zapisala.