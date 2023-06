Zvezdnica izgublja boj z rakom

Ve, da bije boj z mlini na veter, a se Shannen Doherty vseeno ne da. Čeprav so ji zdravniki pred tremi leti odkrili raka na prsih v četrtem stadiju z le pičlimi možnostmi preživetja, igralka ni pomahala z belo zastavo predaje. Zagrizeno se je borila za vsak dan, ki ji je še ostal. A so ji ti zdaj verjetno še precej bolj pičlo odmerjeni, saj se je zahrbtna bolezen razširila na možgane.

Zvezdnica Beverly Hillsa 90210 je v svoji resničnosti odložila masko in svetu kazala pravi obraz. Na instagramu je delila trenutke, ko ji je katera malenkost razsvetlila dan in ji je z obraza sijala sreča. Z brutalno iskrenostjo pa je razgaljala tudi bolečino, trpljenje in strah, ki jih s seboj prinaša ta zahrbtna bolezen. Pokazala je solze. Priznala utrujenost in izčrpanost po kemoterapijah. Ko so ji zaradi zdravljenja začeli izpadati lasje, se ni skrila pod lasuljo, ampak si je glavo pogumno obrila na balin. V trenutkih najhujšega obupa si je celo že izbirala oblačila za pogreb. Zato tudi najnovejša objava, ki je s fotografijo povedala, da je začela novo rundo obsevanja, ne bi smela šokirati. A vendar je bilo tokrat nekaj drugače. Glavo je imela namreč ujeto v nenavadno masko, med zobmi pa leseno deščico. »Petega januarja je CT-posnetek pokazal metastaze na možganih. Kar vidite, je maska, ki jo moram nositi med obsevanjem možganov,« je sporočila preobrat s slabega na slabše. Termoplastično masko so ji morali oblikovati po meri, da je z njo glava prikovana na mestu in lahko natančno usmerijo ionizirajoče žarke. »En teden pozneje, bilo je 12. januarja, sem opravila prvi cikel obsevanja. Moj strah je očiten.« Skozi solze je še dodala, da se je morala boriti s klavstrofobičnimi občutji in poskušati odmisliti vse drugo, kar se ji je tedaj dogajalo v življenju. Verjetno je mislila na razpadajoči zakon, o čemer svet ni vedel ničesar, a je aprila zadonelo, da je vložila ločitvene papirje. Iz teh pa je bilo moč razbrati, da sta se z možem Kurtom Iswarienkom razšla prav januarja, ko ji je usoda sočasno postregla s krutim udarcem zaradi širjenja raka.

Za rakom dojk je prvič zbolela leta 2015, a ga je ugnala v kozji rog. Po dveh letih boja, med katerim je prestala mastektomijo, obsevanje in več ciklov kemoterapije, je radostno vzkliknila, da je iz borbe odšla kot zmagovalka. A je bil njen zmagoslavni ples precej kratkega roka, saj se je bolezen leta 2020 vrnila. Še agresivnejša in močnejša, to pa je sprejela težje, kot je pričakovala. »To je bila novica, ki sem jo le stežka pogoltnila. Vsekakor imam dneve, ko se sprašujem, čemu prav jaz. V spet drugih trenutkih se vprašam, zakaj ne jaz in kdo drug bi si še to zaslužil. In odgovor je – nihče si tega ne zasluži.« A naj je bil udarec še tako boleč, glave ni povesila. »Tudi če je diagnoza rak v četrtem stadiju, to ne pomeni, da kar nehaš živeti. Še vedno ti je ostalo nekaj časa.« Toda čeprav je optimizem nikoli ni povsem zapustil, zdaj priznava, da je v vsakem vdihu minulih treh let prisoten tudi strah. »Strah. Divji vrtiljak čustev. Krajše odmerjena časovnica. Tako je videti rak.«