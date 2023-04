Ob bitki z rakom zdaj še ločitvena borba

Po dveh propadlih zakonih – prvemu z Ashleyjem Hamiltonom je odklenkalo po enem letu, drugi z Rickom Salomonom pa se je končal po le devetih mesecih z razveljavitvijo – se Shannen Doherty v še tretji zakon ni želela spustiti nepremišljeno. »To je velikanska obveza, ki je nikoli več ne bom jemala z levo roko. Izkušnje so me naučile svoje,« je dejala, ko se je leta 2011 neprimerno bolj premišljeno zavezala fotografu Kurtu Iswarienku. Tedaj je resno mislila prav vsako besedico poročnih zaobljub in zdelo se je, da je tudi Kurt smrtno resno mislil, da bo ob njej za vedno, v dobrem in slabem. To ji je namreč vztrajno dokazoval osem let, ko je igralkina borba z rakom postala del njunega vsakdanjika. »Vsak dan bolezni je z menoj. Vedno je bil tu, ko sem bila slaba, na niti eno kemoterapijo mi ni bilo treba iti sami,« je Shannen opevala moževo ljubezen, ki jo je grozeča bolezen le še okrepila. No, do letos, ko je med na videz trdnima zakoncema, med katera ne more poseči ne težka bolezen ne grožnja smrti, počilo. Pred le nekaj dnevi je TV-zvezdnica zagnala ločitveno kolesje, iz vloženih papirjev pa je razbrati, da sta se razšla že januarja .

Kurtova agentka Collier naj bi bila vpletena v konec zakona.

Njeno srce je zlomljeno. Tako je med vrsticami na dan, ko je tudi uradno sklenila od 12-letnega zakona dvigniti roke, sporočila sledilcem na družbenih omrežjih. V podrobnosti se ni spuščala, je bila pa precej bolj neposredna njena agentka Leslie Sloane, ki je krivdo za ločitev kar v javni izjavi prevalila na Kurta in namignila na nezvestobo. »Ločitev je zadnja stvar, ki si jo je Shannen želela, a ji žal ni ostala nobena druga možnost,« je zapisala Leslie, nato pa še nekoliko kruto dejala, naj, kdor si pač želi podrobnosti o ozadju zgodbe, naveže stik s Kurtovo agentko Collier Grimm, »saj je ta v vse intimno vpletena«.

Razšla sta se že januarja, zdaj pa je igralka še uradno vložila ločitvene papirje.

Ko sta se zdaj odtujena zakonca poročila, v žaru zaljubljenosti nista podpisala predporočne pogodbe. A Shannen pač ni pomislila, da se zna mednju – tako vsaj govorice in namigi – vplesti moževa agentka, ki je lani odprla svojo fotografsko agencijo, prej pa je služila kot inštruktorica joge. In kot bi domnevna nezvestoba ne bila dovolj, je tu še igralkina borba z rakom na dojkah, nad katerim je leta 2017 po dveh letih prizadevanja sicer slavila zmago, a se je pred tremi leti vrnil. Okrepljen in še bolj agresiven. V zadnjem (četrtem) stadiju, z metastazami tako rekoč povsod. »Shannenino zdravstveno stanje ni dobro, ločitev pa postaja zelo sovražna, kar je vse še poslabšalo,« je vir spregovoril o čustveni stiski zaradi strtega srca, kar se odraža tudi na Shanneninem zdravju.

Opevala je moževo ljubezen, češ da je bil ob njej v vseh slabih trenutkih in na vseh kemoterapijah.

Bolezen jo je nedvomno oropala precej moči, zdaj pa je bo potrebovala še bistveno več. Zdi se namreč, da bo bitko bila na dveh frontah. Eno proti bolezni, drugo na sodišču. Na svojo stran je namreč že pridobila odvetnico slavnih Lauro Wasser, ki je v ločitvah zastopala tako rekoč vse veljake zabavne industrije, od Scarlett Johansson, Melanie Griffith in Christine Aguilera do Johnnyja Deppa, Ryana Reynoldsa in Ashtona Kutcherja. Kaj bo poskušala doseči za novo varovanko, še ni povsem jasno, pricurljalo je le, da bo Shannen od moža zahtevala preživnino.

Zaljubljena sta bila 12 let, njuno ljubezen pa je boj z rakom le okrepil.

Ločitev, kot še edina možnost, je za zvezdnico verjetno prišla kot velikanski šok, saj je še ne tako davno opevala Kurtovo ljubezen in dejstvo, da ju je njena bolezen le še bolj povezala. »Najin zakon je od začetka trden, a zaradi bolezni je postal stokrat močnejši,« je dejala in nadaljevala, da sta kljub dobremu odnosu imela tudi težka obdobja, ki se jim ne ogne noben poročeni par. »Nedvomno sva se kdaj tudi pošteno sprla in tedaj, namesto da bi razčistila, več dni nisva govorila. A najino ljubezen je rak okrepil. Nikoli več ne greva v posteljo sprta. Zadnji resni prepir sva imela pred mojo boleznijo.«