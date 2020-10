Zvedavi otroci Williama in Kate: kaj so vprašali znanega televizijca (VIDEO)

Angleški mediji so objavili prikupni videoposnetek, kako kraljevi otroci, princ, princesain princzvedavo postavljajo vprašanja znanemu televizijcu in okoljevarstveniku siruNajstarejšega od otrokinje zanimalo, katere živali so na robu izumrtja, Attenborough pa mu je dal optimističen odgovor, da so nekateri proti temu dobro borijo in so zato nekatere vrste že zaščitili pred izumrtjem. Charlotte mu je dejala, da ima rada pajke, in ga vprašala, ali so všeč tudi njemu. Odgovoril ji je, da se mu zdijo čudovita bitja in da ne razume, zakaj se jih ljudje tako bojijo, nato pa je odgovoril še na vprašanje najmlajšega Louisa, katere so njegove najljubše živali. Povedal mu je, da so to opice, ker so tako zabavne.