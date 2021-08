Znanstvenica dobila svojo barbiko

Punčko po svoji podobi je dobila tudi raziskovalka, ki je pomagala razviti cepivo proti covidu-19.

je profesorica na Oxfordu in ena vodilnih raziskovalcev, ki so razvili cepivo podjetja AstraZeneca, s čimer je svet naredil enega prvih korakov, da obrzda koronsko pandemijo, ki nas ima za talca že leto in pol. Njeno ime s spoštovanjem izgovarjajo tudi v najvišjih znanstvenih krogih. Zdaj pa je Gilbertova postala še barbika! Prav tista barbika, ki je s preščipnjenim pasom, dolgimi nogami in blond kodri leta 1959 obnorela dekletca, ki so si vsa želela postati ta pravljično lepa punčka. S tem so se pri podjetju Mattel, ki stoji za kultno igračo, želeli pokloniti znanstveničinemu izjemnemu prispevku. To je Gilbertovo sprva pošteno presenetilo in začudilo, da ni povsem vedela, kako se odzvati, nato pa je spoznala, da bo barbika z njeno podobo morda navdihnila dekleta prihajajočih generacij, da se tudi same podajo na znanstveno in raziskovalno pot, ki je bila predolgo predvsem v domeni moških.Barbika je bila sprva belopolta in modrooka lepotička nerealnih telesnih proporcev z izjemnim naborom čudovitih oblek. In čeprav je čez noč postala hit, je bila pogosto tudi tarča kritik, predvsem zaradi predstavljanja neživljenjskih lepotnih standardov, zaradi česar so njeni ustvarjalci začeli stopati v korak s časom. Vpeljali so barbike ne le najrazličnejših telesnih tipov in barve polti, v dobrih 60 letih je imela že okoli 200 karier, od astronavtke do predsedniške kandidatke. Zdaj pa je prišla še rdečelaska v temno modrem hlačnem kostimu in s črnimi očali po podobi Sarah Gilbert. »Goreče si želim navdihovati naslednje generacije deklet, da se odločijo za kariero v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. Upam, da bodo otroci, ki bodo videli mojo barbiko, spoznali, kako pomembna je znanost, saj lahko z njo pomagamo svetu okoli nas. Morda jih bo navdušila za poklic, za katerega prej niti vedeli niso, da obstaja, kot je, denimo, razvijalec cepiv,« je dejala raziskovalka, ko je v roko prijela punčko po lastni podobi.Gilbertina barbika je ena izmed šestih v novi seriji, s katero pri Mattelu izpostavljajo junakinje sodobnega časa. To so znanstvenice in zdravstvene delavke, ki se proti pandemiji borijo v prvih bojnih črtah.