Astrologinja princese Diane opozarja kralja Karla: frustracije v letu 2025

Lahko bi rekli, da je imela britanska kraljeva družina dokaj težko iztekajoče se leto. Kralj Karel, valižanska princesa in Sarah Ferguson so se borili z rakom, princesa Anne je doživela nesrečo med jahanjem, ob tem je tik pred novim letom izbruhnil še en škandal okoli princa Andrewa v povezavi s kitajskim vohunom.

Kljub vsemu kralj ostaja optimističen in se veseli novega leta, mu pa astrologinja Debbie Frank, ki je nekdaj svetovala princesi Diani, priporoča, naj prilagaja rutino zdravju, predvsem naj ne hiti s prehodom v običajni življenjski ritem, ki naj bi obsegal več potovanj.

Za britanski Hello je Debbie povedala: »Po resni zdravstveni težavi v letu 2024 bo monarh leta 2025 še naprej doživljal vzpone in padce. Sicer bo dajal vse od sebe, a bo ob nekaterih ovirah doživljal frustracije.«

Posebej je izpostavila, da se bo primoran od konca februarja od začetka marca nekoliko umiriti.

V letu 2025, predvsem v maju, je poudarila Debbie, ga bo Saturn pripravil do tega, da bo bolj realno in praktično pristopil k svojim omejitvam in sposobnostim. Planeti naj bi ga do začetka junija na bolj grob način spomnili na njegove meje.

Kljub nekaterim oviram poleti in kasneje bo kralj v decembru naslednjega leta občutil porast pozitivne energije.

Kaj pa njegovo trenutno zdravstveno stanje?

Februarja 2024 so med rutinsko operacijo zaradi povečane prostate zdravniki pri kralju odkrili še eno zdravstveno težavo. Po dodatnih preiskavah se je kralj soočil z diagnozo raka, katere vrste, širši javnosti ni znano.

Nemudoma je začel zdravljenje in omejil svoje dolžnosti.

Čeprav so podrobnosti o njegovem zdravju še vedno zaupne, se je kralj počutil dovolj dobro, da je nadaljeval nekatere obveznosti in uspešno zaključil turnejo po Avstraliji in Samoi.

Buckinghamska palača je potrdila, da bo imel zaradi kraljevih obveznosti in potovanj v tujino v prihodnjem letu zelo natrpan urnik.

Tiskovni predstavnik palače je sporočil: »Trenutno za naslednje leto pripravljamo dokaj običajen program za potovanja v tujino.«

Glede zadnje kraljeve turneje so iz palače povedali, da je pozitivno vplivala na počutje kralja, saj je dvignila njegovo razpoloženje in mu dala še več volje za okrevanje.

Pomembno vlogo pri tem so pripisali tudi družbi kraljice Camille, saj monarhu nudi veliko podpore in vselej ostaja pristna ter prizemljena, piše Express.co.uk.