Znano, zakaj je umrl igralec kultne serije Beverly Hills, 90210

Poročali smo o smrti ameriškega igralca Davida Gaila, ki smo ga lahko videli v številnih znanih serijah. Zdaj je tudi že znan vzrok njegove smrti.

Po poročanju spletne strani eonline.com je Gail umrl zaradi zapletov po nenadnem srčnem zastoju. Kot so razkrili, je zdravstveno osebje igralca našlo neodzivnega. Po oživljanju in uporabi defibrilatorja so ga več dni vzdrževali pri življenju, a mu na koncu ni uspelo preživeti.

Smrt igralca je zelo prizadela njegovo sestro Katie Colmenares, ki je po njegovi smrti na instagramu zapisala: »Skoraj ni bilo dneva v mojem življenju, ko te ne bi bilo ob meni, vedno moj spremljevalec.«

Igral v številnih serijah

David Gail je igral dr. Joeja Scanlona v več kot 200 epizodah serije Port Charles. Marsikdo se ga spomni tudi po vlogi Stuarta Carlsona, zaročenca Brende Walsh v seriji Beverly Hills, 90210, ter po vlogi Deana Collinsa v telenoveli Savannah. Pojavil se je tudi v seriji ER (Urgenca), a le v eni epizodi.

Na začetku kariere je igral v serijah Umor, je napisala, Dr. Doggie Howser, Growing Pains, Doggie Howser in Matlock.