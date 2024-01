Umrl je igralec David Gail (58). Igral je Brendinega zaročenca v seriji Beverly Hills

David Gail, igralec, ki je igral dr. Joeja Scanlona v več kot 200 epizodah spin-offa kultne televizijske žajfnice, opere General Hospital Port Charles, je umrl v starosti 58 let. Poleg tega je igral Stuarta Carsona, zaročenca Brende Walsh (igrala jo je Shannen Doherty) v seriji Beverly Hills 90210, in Deana Collinsa v telenoveli Savannah.

Njegova sestra Katie Colmenares je potrdila žalostno novico. Vzrok smrti ni znan. Davidova sestra je napisala čustveno objavo. »Skoraj ni bilo dneva v mojem življenju, ko te ne bi bilo ob meni, vedno moj spremljevalec, vedno moj najboljši prijatelj, ki se je pripravljen soočiti z vsem in komer koli zame,« je zapisala Katie in dodala, »da ga bo vsak dan čutila v srcu«.

»Čudovito, ljubeče in neverjetno človeško bitje, ki ga pogrešamo vsako sekundo, vsak dan, za vedno,« je zapisal Pete Ferriero, voditelj in producent podkasta Beverly Hills 90210, ter objavil posnetke, ko je David gostoval v podkastu. »Bil je poln življenja in neverjetnih zgodb. Hvaležen sem, da sem ga poznal. Tako sem žalosten zaradi te izgube za svet. Bil je darilo za vse nas,« je Ferriero še zapisal pod objavo igralčeve sestre.

Gail, rojen v Tampi na Floridi, se je rodil leta 1965. Na začetku kariere je igral v serijah Umor, je napisala, Dr. Doggie Howser, Growing Pains, leta 2002 pa se je pojavil v Bending All the Rules z Bradleyjem Cooperjem in Colleen Porch.