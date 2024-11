Znane podrobnosti o pogrebu Liama Paynea

Zadnje slovo od Liama Payneja bo naslenji teden, piše Daily mail. Posmrtni ostanki britanskega pevca naj bi bili v Veliko Britanijo pripeljani do srede 6. novembra, pogrebna slovesnost pa bo v katedrali Sv. Pavla v pevčevem domačem kraju Wolverhampton.

Nekdanji član skupine One Direction je umrl 16. oktobra v argentinskem Buenos Airesu, potem, ko je padel s hotelskega balkona.

Po smrti je stekla policijska preiskava, ki je v telesu pokojnika odkrila več različnih drog: sledi kokaina, benzodiazepina, crack kokaina in rožnatega kokaina. Gre za kombinacijo metamfetamina, ketamina in MDMA.

Liam je bil v Argentini zaradi gostovanja na koncertu Nialla Horana, prav tako bivšega kolega iz skupine One Direction. Z njim je bila partnerka Kate Cassidy, ki je Buenos Aires zapustila dan pred njegovo smrtjo in se je od Liama poslovila s čustveno objavo na družabnih omrežjih.

»Ti so moj najboljši prijatelj, ljubezen mojega življenja in vsi, ki si se jih dotaknil, so se počutili enako posebno kot jaz.

Tvoja energija je bila nalezljiva, napolnila je vsak prostor, v katerega si vstopil.

Nič od tega ni resnično in ne morem razmišljati o novi resničnosti, da te nimam. Trudim se dojeti, kako živeti v svetu brez tebe,« je zapisala Kate.