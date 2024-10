Nicole Scherzinger in Liam na dan njegove smrti: »Lahko povem nekaj, kar še ni bilo izrečeno«

Članica Pussycat Dolls Nicole Scherzinger naj bi bila v stiku z Liamom Paynom na dan njegove smrti. Skladatelj Andrew Lloyd Webber, ki s Scherzingerjevo sodeluje pri broadwayskem muzikalu Sunset Blvd., je med intervjujem za Billboard, objavljenim v četrtek, spregovoril o njenem odnosu s pokojnim pevcem One Direction.

»Predvidevam nekaj, kar ni bilo povedano, in mislim, da bi lahko rekel, da je bila mentorica Liamu iz One Direction,« je dejal Webber. »V sredo, ko je umrl, mu je tisti dan še vedno pošiljala sporočila.«

Pokojni Liam Payne FOTO: Tolga Akmen Afp

Po besedah ​​britanskega glasbenika je Scherzingerjeva tragično novico o Paynini smrti izvedela malo preden je stopila na oder. »In dejstvo, da je sploh delala šov, je izjemno. Mislim, ona je neverjetna, neverjetna ženska. Brez dvoma je ena najboljših izvajalk, s katerimi sem kdaj delal.«

Predstavniki Scherzingerjeve se niso takoj odzvali na prošnjo za komentar. Razmerje med Payne in Scherzinger sega v leto 2010, ko je pevka sodila v britanskem X Factorju.

Posnetki iz zakulisja

Takrat se je Scherzinger povezala s kolegoma sodnikoma Simonom Cowellom in Louisom Walshom, da bi Payna združila s s pevci Harryjem Stylesom, Zaynom Malikom, Louisom Tomlinsonom in Niallom Horanom.

Posnetki iz zakulisja, objavljeni leta 2022, so pokazali, kako je Scherzingerjeva spodbujala svoje kolege sodnike, naj ustanovijo »namišljeno fantovsko skupino« petih najstnikov, namesto da bi jih izločili iz šova.

»Enostavno so preveč nadarjeni, da bi se jih znebili, in imajo ravno pravšnji videz in pravo karizmo na odru,« je dejala takrat. »Mislim, da bodo res super skupaj v fantovski skupini.«

»So kot majhne zvezde,« je nadaljevala Scherzingerjeva. Od tam se je rodil One Direction. Skupina je dosegla neverjeten uspeh, snemala je albume in skupaj nastopala pet let do razhoda leta 2015.

Payne in Scherzingerjeva naj bi pred njegovo smrtjo skupaj snemala prihajajočo Netflixovo serijo Building the Band. Pevec je bil sodnik in mentor v oddaji brez scenarija, ki je bila zaključena avgusta, poroča Slobodna Dalmacija.