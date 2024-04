Ženska, na katero je bila princesa Diana bolj ljubosumna kot na Camillo

Čustveno pismo, ki ga je princesa Diana tedaj še princu Charlesu poslala leta 1996, razkriva, da ji je ena ženska povzročala več glavobola in vzbujala več ljubosumja od ljubice moža.

Medtem ko se je z drugimi, ki so bile povezane s sedanjim kraljem, dobro razumela, je imela Diana vedno težave s Camillo in Alexandro Tiggy Legge-Bourke.

A razlogi za ljubosumje princese so bili v primeru slednje povsem drugačni kot v odnosu do prve.

Tiggy je bila šest let varuška princa Williama in princa Harryja, vendar njene vezi z britansko kraljevo družino segajo daleč nazaj.

Njen oče je bil član Kraljevega polka konjeniške garde, njena mama je bila dvorna dama princese Ane, njen brat Harry pa med letoma 1985 in 1987 kraljičin paž.

Odraščala je na velikem posestvu v Walesu, se šolala v prestižnih šolah, končala izobraževanje v švicarskem inštitutu Alpin Videmanette, ki ga je obiskovala tudi Diana.

Nato je opravila še tečaj montessori in nekaj časa delala kot učiteljica in varuška, dokler ni odprla svoje šole, imenovane Mrs. Tiggywinkle's.

Kot asistentsko in varuško svojih sinov jo sedanji kralj zaposlil leta 1993, kmalu, ko sta se Diana in Charles razšla, zato je imela Tiggy v življenju njunih sinov posebej pomembno vlogo vlogo.

Diana naj bi bila na varuško zelo ljubosumna, saj je z njenima sinovoma zgradila tesen odnos, najbolj jo je razjezilo, ko jo je nekoč slišala Williamu in Harryju reči moja otročička.

Zamerila ji je še več stvari, med drugim to, da je kadila pred njenima sinovoma.

V pismu, ki ga je princesa leta 1996 pisala princu, je navajala, naj se varuška po nepotrebnem ne zadržuje v njunih sobah, naj jima ne bere in naj ne bo z njima, kadar se kopata.

Tudi Tiggy ni bila ravno naklonjena princesi Diani, kot je Daily Mail navajal vir, je nekoč izjavila, da za princa skrbi bolje od njune mame.

»Ona jim da skodelo polno kokic, ko gledata film, jaz jima dajem tisto, kar v tej fazi potrebujeta: svež zrak in konja,« je dejala.

Vse se je še poslabšalo potem, ko je tedaj 13-letni William Tiggy povabil na tradicionalno proslavo na Eaton, kamor učenci praviloma povabijo starše. Diana tega ni mogla preboleti.

Kljub vsemu sta William in Harry na varuško gledala kot na starejšo sestro, ona je z njim pogosto hodila na izlete v naravo in ju učila raznih spretnosti.

Po poročanju o dogodkih iz tistih dni sta se princa z varuško zlasti zbližala ob smrti njune mame avgusta 1997. Ko se je Tiggy poročila s Charlesom Pettiferjem, sta bila na poroki tudi varovanca, ki z njo in njeno družino še gojita tesen odnos.

Dobila je visoko odškodnino

Je pa Tiggy znana še po nečem: britanska medijska hiša BBC se ji je morala pred dvema letoma opravičiti in ji izplačati odškodnino zaradi lažnih in zlonamernih trditev, s katerimi so snovalci oddaje Panorama leta 1995 v intervju prepričali princeso Diano.

Po navedbah časopisa The London Times naj bi odškodnina znašala najmanj 240.000 evrov.

Novinar Martin Bashir je z lažnimi dokumenti Diano prepričal v pogovor, ki je dodobra pretresel kraljevo družino in bil povod za njeno ločitev od princa Charlesa.

V ponarejenih listinah, ki jih je predložil princesi je pisalo, da ima Tiggy razmerje z njenim možem, da je z njim celo zanosila in nato splavila.

Generalni direktor je ob odločitvi sodišča, da se mora BBC varuški opravičiti in ji izplačati odškodnino dejal, da bi se ob tej priložnosti rad javno opravičil tudi princu Charlesu in njegovima sinovoma:

Zaradi načina, s katerim je bila tedaj zavedena Diana in zaradi vseh posledic, ki jih je na njihova življenja imelo ravnanje te medijske hiše.