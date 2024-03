Kralja so zasmehovali, princ je goljufal

Mlajši brat princese Diane Charles Spencer je britansko javnost vznemiril z biografijo, ki je pod naslovom Zelo zasebna šola (A very private School) izšla pred kratkim.

V njej piše o spolnih zlorabah, ki jih je doživljal kot učenec elitne šole za dečke Maidwell Hall, kjer so bili on in njegovi sošolci med drugim stalno deležni udarcev.

Za ta dejanja nedvomno ni opravičila, avtorji kraljevih biografij pa menijo, da tudi noben pripadnik kraljeve družine ni bil srečen, ko je morala zapustiti dom in oditi na šolanje, med katerim je bival v internatu.

V knjigi Valižanski princ avtor Jonathan Dimbleby kralja Karla III. opisuje kot osamljenega dečka, ki je redko videl starše, saj ga je oče kot 12- letnega fantiča poslal v strogi internat Gordonstoun na Škotskem, kjer je del otroštva preživel tudi sam.

Princ Filip je hotel, da bi se sin utrdil, a on je sovražil šolo, kjer so ga sošolci zasmehovali in se iz njega norčevali, on pa je pet tam preživetih let opisoval kot bivanje v zaporu.

Diana sinov ni hotela poslati v internat

Princesa Diana prav tako ni bila naklonjena internatom in je nasprotovala temu, da bi v katerem od njih bivala njena sinova princ William in princ Harry.

A je na koncu popustila in William je kot otrok od osmih let bival v internatu Ludgrove, za katerega je Diana menila, da je najboljši za otroke in bo sina najbolj zaščitil pred mediji v času, ko je naslovnice polnila njena ločitev. Prav v tem internatu je od osmega do 13. leta bival tudi Harry.

Pri 13. je William odšel na Eaton, Charles in Diana sta bila tedaj že ločena, sta pa ga prvi dan skupaj z bratom pospremila. Tri leta kasneje je Eaton začel obiskovati še Harry, čeprav ni imel dovolj dobrih ocen za vpis na to šolo.

Nekdanji butler princese Paul Burrell je nekoč povedal, da je Diana upala, da Harry ne bo sprejet na Eaton in, kot je še dejal, bi Dianin mlajši sin zagotovo bil drugačen, če bi njegova mama pri odločitvi o šolanju lahko imela več besede.

Goljufal je pri izpitih

Diana je menila, da je Eaton primeren za Williama, vendar akademsko prezahteven za Harryja.

Princesa je umrla leta 1997, leto, preden je Harry šel v srednjo šolo. Čeprav ni dosegal meril elitne šole, se je kraljeva družina odločila, da bratov ne bo ločevala.

Tako je tudi Harry pristal na šoli, ki jo je že obiskoval njegov starejši brat in poskrbel za škandal:

Domnevno so mu profesorji pomagali goljufanju pri izpitu iz likovne umetnosti. Primer je pristal celo na sodišču, piše 24sata.hr.