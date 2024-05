Hiša novega začetka, za katero se ne ve, kdo jo bo dobil

Te dni bo zgrajen nov dom za družino, ki je v lanskih katastrofalnih poplavah izgubila vse. Hiša novega začetka se imenuje, ima pa 113 kvadratnih metrov neto bivalne površine. V projektu, ki se končuje na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, so združili moči radeljsko podjetje Pergola s številnimi izvajalci in dobavitelji ter Mestna občina Slovenj Gradec in še nekaj podjetnikov.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler si želi, da bi se v novi dom vselila družina iz njihove občine, a težava je, ker še prav nobena družina s seznama Državne tehnične pisarne, na katerem so objekti, ki so predvideni za odstranitev, nima uradnega sklepa vlade o tem. »Srčno upam, da bomo skupaj z državo čim prej prišli do družine in da se ne bo zgodilo, da bo hiša samevala,« pravi župan.

113 KVADRATOV meri Hiša novega začetka.

Temeljni kamen za pritlično montažno hišo sta 22. januarja položila Vidko Švajger, direktor podjetja Pergola, d. o. o., iz Radelj ob Dravi, ki je hišo doniralo skupaj s številnimi izvajalci in dobavitelji, ter župan Mestne občine Slovenj Gradec, ki je za hišo prispevala zemljišče. »To je naš majhni, a pomembni prispevek k rešitvi stisk premnogih družin, ki so tudi na Koroškem zaradi poplav morale zapustiti svoje domove,« je takrat povedal Klugler.

Vidko Švajger (levo), slovenjgraški župan Tilen Klugler in Boštjan Šefic, vladni koordinator za popoplavno obnovo FOTO: K. E.

»Že avgusta 2023, ko smo bili priča katastrofalnim poplavam, smo vedeli, da se bomo odzvali in po svojih najboljših močeh nekomu pomagali. Za pomoč smo navdušili tudi kooperante in dobavitelje,« je dejal Švajger ter dodal, da se za dobrodelnost niso odločili zaradi medijske pozornosti, ampak zaradi srčnosti in sočutja do ljudi v stiski.

V poplavah avgusta lani občina utrpi največjo škodo. Veliko družin ostane brez doma, ena že čaka na novega. Počakati je treba le še na uradni sklep vlade.

S Slovenj Gradcem bodo v prihodnje povezani še na en način. Ob obisku dijakov Srednje lesarske šole iz Slovenj Gradca v njihovi proizvodnji v Radljah ob Dravi je direktorja Pergole tako navdušil njihov interes za osvajanje novega znanja, da se je odločil enemu izmed njih podeliti kadrovsko štipendijo. Na vprašanje zakaj, Švajger odgovarja: »Ker na mladih svet stoji.«

Temeljno ploščo za Hišo novega začetka je Skupina Kuster vlila 5. februarja. Direktor Branko Kuster je ob tem povedal, da so se kot družbeno odgovorno podjetje zlahka odločili za sodelovanje pri dobrodelnem projektu. »Veseli smo, da lahko pomagamo drugim,« je dejal.