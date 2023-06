Zaradi Harryja na sodišče: zanima jih, ali je priznal uporabo drog

Pisali smo že, da si skupina vplivnih ameriških konservativcev, združenih v organizacijo z imenom Heritage Foundation, neizmerno želi videti vlogo za vizum, ki jo je princ Harry oddal pred prihodom v Združene države Amerike. Zanima jih, ali je princ v njej priznal uporabo prepovedanih drog, o čemer je brez zadržkov razpravljal v intervjujih.

Da je užival marihuano, kokain, čarobne gobice in še kaj, je priznal tudi v svoji knjigi spominov. Omenjenim politikom se zato zdi skrajno nenavadno, da so mu oblasti vlogo odobrile. Če bi bil navaden državljan, se to zagotovo ne bi zgodilo, so prepričani.

Člani organizacije so prepričani, da so Harryju zaradi njegovega statusa pogledali skozi prste. FOTO: Liliana Salgado/Reuters

Na ameriško vlado so že naslovili več dopisov, naj se podatki iz prinčeve vloge javno objavijo, saj imajo ljudje pravico vedeti, kako to, da je Harryju dovoljeno živeti v ZDA. A pristojni so jih zavrnili, češ da gre za informacije zasebne narave. Članom društva je zdaj dokončno prekipelo in na zvezno sodišče so vložili tožbo proti administraciji predsednika Joeja Bidna, s katero želijo doseči javno objavo Harryjeve vloge za vizum. Obravnava je razpisana za torek popoldne in bo odprta za javnost.

Mlajšemu od sinov kralja Karla III. bi lahko, če bi se izkazalo, da je navedel napačne informacije, grozil izgon iz države. A tudi če je na vprašanje o uživanju mamil odgovoril iskreno, je lahko na kocki najmanj njegov ugled, saj bi to pomenilo, da so ga na uradu za priseljevanje zaradi njegovega statusa obravnavali drugače kot povsem običajne zemljane.