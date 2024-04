Žalostne zgodbe zvezd serije Beverly Hills

52-letna Shannen Doherty je pred kratkim zaupala, da prodaja svoje imetje. Predvsem z namenom mami olajšati življenje potem, ko nje ne bo več.

Shannon se namreč od leta 2015 bori z rakom dojke, bolezen se je razširila na možgane in kosti.

»Moja prioriteta je trenutno moja mama. Vem, da bo zanjo težko, ker bom umrla pred njo in rada bi ji olajšala nekatere stvari.

Nočem, da bi se po moji smrti ukvarjala z mojim imetjem in bi imela štiri skladišča pohištva,« je povedala igralka, ki je pojasnila, da pregleduje imetje in se odloča, kaj bo podarila, kaj prodala in kaj obdržala.

Ni pa Shannen edina igralka serije Beverly Hills 90210, do katere življenje ni prijazno. Še nekaj tragičnih zgodb zvezd v devetdesetih priljubljene serije je zbral portal 24sata.hr.

Nenadna smrt porednega fanta

Shannen je igrala Brendo, njenega partnerja Dylana McKaya je v seriji upodabljal Luke Perry, ki je nenadoma umrl 4. marca leta 2019, star je bil 53 let. Vzrok smrti: možganska kap.

McKaya se je zaradi vloge v seriji prijel sloves porednega fanta, ki pa je pridobil širok krog oboževalk.

Že leta 2015 so mu na rutinskem pregledu odkrili predtumorne izrastke na debelem črevesju, tedaj je pristal na operacijo, ki mu je rešila življenje in izpostavil pomen preventivnih pregledov.

»V Združenih državah Amerike trenutno živi 23 milijonov oseb, ki bi morali na kolonoskopijo. Če bi sam šel k zdravniku kasneje, bi se moral soočati z nečim veliko hujšim,« je povedal za Daily Mail.

Težave Tori Spelling

Tori Spelling (50) je v seriji dobila vloge Donne Martin in tedaj so se pojavljali komentarji, da je v nadaljevanki lahko zaigrala samo zaradi slavnega očeta, producenta Aarona Spellinga.

V letih snemanja je pridobila lepo premoženje, a ko so kamere ugasnile, so se začele finančne težave. Da bi se izkopala iz dolgov, sta z možem Deanom McDermottom leta 2007 začela snemati resničnostno oddajo Tori & Dean: Inn Love, izdala je tudi nekaj knjig, piše Page Six.

Nikoli ni znala s financami in se je nekoč pošalila, da je težko preiti na plastično, če se rodiš z zlato žlico v ustih.

Lani sta se z možem po 17 letih zakona razšla, tedaj je Daily Mail poročal, da s petimi otroki živi v prikolici. Vlogo za ločitev je vložila letos, z bivšim, s katerim je imela afero že, ko je bila še poročena s prvim možem Charlijem Shahnaianom, sta zašla v ogromne dolgove, ki jih še nista odplačala.

Novico o ločitvi je na družabnih omrežjih objavil tudi Dean. Ta je že leta 2013 priznal, da je varal ženo, ki je tedaj doživela živčni zlom, on pa je kot izgovor za afere navajal, da je Tori pogosto kričala nanj in bila slabega razpoloženja.

Dejanja je obžaloval in se kasneje zdravil na kliniki za spolne odvisnike.

Pretep plavolasega Steva

59-letni Ian Ziering je v seriji igral plavolasega Steva Sandersa. Na stara leta se je zapletel v pretep s skupino motoristov.

V avtomobilu je bila tedaj z njim tudi njegova hči Penna, posnetki, ki so prišli v javnost, so prikazovali Iana, kako izstopi iz avtomobila in udari motorista, nanj se nato spravi cela skupina ljudi. Sprva je bilo rečeno, da je napad izzvala poškodba avtomobila igralca, kasneje pa je Page six poročal, da je pretep začel Ian brez pravega razloga.

Za njim sta prav tako dva propadla zakona. Od leta 1997 do 2002 je bil poročen s Playboyevo zajčico Nikki Schieler, leta 2019 se je ločil od druge žene Erin, s katero ima dve hčerki Mijo in Penno.

Še druge težave

Jason Priestley (54), ki je v seriji igral Brandona, brata Brende je imel že med snemanjem težave z alkoholom.

52-letno Jennie Garth (Kelly) je izdalo zdravje, kar je dolgo skrivala pred javnostjo. Kasneje je odkrila, da oboleva za osteoartritisom. Za njo sta dve dve ločitvi, trenutno je poročena tretjič: od leta 2015 z Davejem Abramsom.

Brian Austin Green (50), ki je upodabljal Davida Silverja, je leta 2022 odkril, da je bil zaradi vnetne črevesne bolezni dolgo prikovan na posteljo.

Trenutno je v zakonu s pevko Sharnom Burgess, s katero ima sina. Pred tem je bil poročen z Megan Fox, z njo ima tri sinove. Po nekaj poskusih sprave sta se ločila 2019.